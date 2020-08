Centrālā vēlēšanu komisija nāk klajā ar ierosinājumu Covid-19 riska grupas dalībai Rīgas domes vēlēšanās

Foto: REUTERS/Scanpix/LETA

Gan iepriekšējā balsošanā no 26.augusta līdz 28.augustam, gan Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu dienā 29.augustā vēlētāji, kuriem ir augstāks risks saslimšanai ar Covid-19, ir aicināti iespēju robežās izvēlēties balsot laikos, kad vēlēšanu iecirkņos ir gaidāma mazāka aktivitāte, šodien preses konferencē norādīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Trīs dienas pirms vēlēšanām var nobalsot iepriekš: trešdien, 26.augustā, no plkst.16 līdz 21; ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16; piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.

Bērziņa norādīja, ka iepriekšējās balsošanas dienās, iespējams, mazāka aktivitāte būs oficiālajā darba laikā, savukārt vēlēšanu dienā tās varētu būt rīta stundas un vēlāks vakars.

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins aicināja iedzīvotājus, kuri tomēr neizmantos iespēju balsot dzīvesvietā un ieradīsies vēlēšanu iecirknī ar elpceļu saslimšanas pazīmēm, ņemt vērā vēlēšanu iecirkņa darbinieku norādes, ka šādā gadījumā sejas un deguna aizsegs būs jālieto obligāti.

Kokins arī norādīja, ka šādos gadījumos kā izņēmums varētu tikt veikta arī vēlētāju temperatūras mērīšana no attāluma, bet ierastā situācijā temperatūras mērīšana paredzēta tikai iecirkņu darbiniekiem. Ja balsotāji vēlēsies izmantot cimdus, viņiem tādi tiks piešķirti, pastāstīja Kokins.

Bērziņa norādīja, ka, ja vēlētājs grib atbalstīt kādu kandidātu, tad rombā pretī vārdam un uzvārdam ir jāieliek plusiņš jeb krustiņš, savukārt, ja vēlētājs vēlas izteikt noraidījumu kandidātam, tad ir jānosvītro pretendenta vārds un uzvārds.

Ņemot vērā, ka vēlētāji dažādi veic šīs atzīmes, tad krustiņš tiks skaitīts, ja tas būs trāpījis rombā, savukārt svītrojums būs derīgs, ja svītrojums būs pār vismaz vienam burtam no vārda un uzvārda.

CVK pārstāve Laura Zaharova informēja, ka saņemot balsošanas materiālus, jāpārliecinās, vai uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai vēlētājam ir izsniegtas visas Rīgas domes vēlēšanās pieteikto kandidātu sarakstu zīmes. Iepriekšējā balsošanā uz vēlēšanu aploksnes būs arī zīmogs “Iepriekšējā balsošana”.

Par vēlēšanu materiālu saņemšanu balsotājam būs jāparakstās vēlētāju sarakstā. Rīgas domes vēlēšanās deputātu kandidātu saraksti netiek numurēti, bet kārtība, kādā sakārtojamas zīmes iecirkņos, tika noteikta izlozē.

Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai atzīmēt ar plusu kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, un izsvītrot tos, kurus neatbalsta.

CVK norāda, ka, lietojot sejas aizsegu, tas būs jānoņem, uzrādot pasi vai personas apliecību.

Vēlēšanu komisijā arī vērš uzmanību, ka, ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt balsojumu, jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai jānodod personas rīcībā esošā informācija Valsts drošības dienestam, tālrunis 67208964, e-pasts “info@vdd.gov.lv”. Ja iespējams, pārkāpums jādokumentē, to ierakstot, nofotografējot vai nofilmējot.

Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēpto aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu uz “knab@knab.gov.lv”, zvanot uz tālruni 80002070, kā arī mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”.

Par aģitācijas pārkāpumu vēlēšanu iecirknī vai 50 metrus no ieejas iecirknī jāinformē attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs, pavēstīja Zaharova.

Par personas datu aizsardzības pārkāpumiem jāziņo Datu valsts inspekcijai, zvanot uz tālruni 67686031. Par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos jāziņo Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, zvanot pa tālruni 67221848, rakstot uz epasta adresi “neplpadome@neplpadome.lv” vai izmantojot sūdzību iesniegšanas platformu mājaslapā – “www.neplpadome.lv”, norāda Centrālajā vēlēšanu komisijā.

“No vēlētājiem nereti dzirdam, ka viņi vēlēšanās nepiedalīsies, jo neredz tam jēgu, tomēr vēlos atgādināt, ka ikvienai balsij ir nozīme, pat viena balss var izšķirt vēlēšanu rezultātu un, vēlēšanām beidzoties, katra vēlētāja balss nosaka to, kāds būs jaunievēlētās domes sastāvs. Līdz ar to aicinu vēlētājus Rīgā izmantot savu ietekmi un piedalīties vēlēšanās,” šodien uzsvēra Bērziņa.

Paredzēts, ka informācija par aktivitāti pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā 26.augustā tiks apkopota pēc plkst.22.

Rīgas domes vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājam ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 31.maijā vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, ja viņi izmantojuši iespēju reģistrēties vēlēšanām līdz 15.augustam.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti.

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus vēlētāji aicināti lieto mutes un deguna aizsegu. Vienreizlietojamās sejas maskas būs iespēja saņemt arī vēlēšanu iecirknī.

Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance un jādezinficē rokas. Tāpat vēlētāji vēlēšanu iecirknī aicināti izmantot savu pildspalvu. Pildspalvas būs iespēja saņemt arī iecirknī.

Ja epidemioloģiskā situācija valstī būtiski pasliktināsies, tad, konsultējoties ar Slimību profilakses un kontroles centru un citām atbildīgajām iestādēm, drošības pasākumi var tikt pastiprināti un masku lietošana var tikt noteikta par obligātu.

Savu vēlēšanu iecirkni vēlētāji var noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstulē, kas tika nosūtīta pa pastu, vai e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”.

Tāpat informāciju par savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot arī, zvanot CVK uzziņu tālrunim 67049999 katru dienu no plkst.9 līdz 20 un 28.augustā un 29.augustā tālrunis darbosies no plkst.7 līdz 24.

CVK aicina vēlētājus pēc iespējas balsot savā vēlēšanu iecirknī. Savukārt, ja tomēr balsošanai piemērotāks ir cits iecirknis, tad ieplānot balsošanai vairāk laika, kas būs jāpavada iecirknī, kamēr notiks vēlētāja pārreģistrācija uz jauno iecirkni.

Rīgas domes vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies Rīgā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19 vīrusa infekciju, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi ir Rīgas pašvaldības vēlētāji un balsošanas laikā atradīsies aprūpējamā dzīvesvietā, un aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja tās ir iekļautas Rīgas vēlētāju sarakstā un atrodas apcietinājuma vietā Rīgā.

Rīgas domes vēlēšanām iesniegti 15 kandidātu saraksti, un uz iekļūšanu Rīgas domē kopumā pretendē 707 kandidāti.