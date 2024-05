Rīgas Domes pārstāvis: Elektroskrejriteņu operators ir atbildīgs par to, lai tie Rīgā tiktu atstāti noteiktajās zonās. Ja ignorēs prasību, tad jārēķinās ar bargu naudas sodu! Ieteikt







“Mēs ikdienā saskaramies ar to, ka uz ietvēm ir izveidojies bardaks – tie elektroskrejriteņi tiek pamesti un traucē gan gājējiem, gan velobraucējiem,” tā TV24 raidījumā “Cilvēks. Ceļš. Drošība” atzina Rīgas Domes (RD) Ārtelpas un mobilitātes departamenta Veloinfrastruktūras nodaļas vadītājas vietnieks Oto Ozols, apsriežot elektroskrejriteņu lietošanas un novietošanas jautājumus Rīgā.

Reklāma Reklāma

“Tā problēma ir tieši ar nomas skrejriteņiem,” apstiprināja Ozols. “Un tas, ko mēs šobrīd pilsētā darām, – esam ieviesuši pirmo zonu vecpilsētā. Vecpilsēta [Rīgā] ir teritorija, kur nevar atstāt elektoskrejriteni jebkurā vietā, bet tikai īpaši iezīmētās zonās. Un tādas mēs esam izveidojuši pa perimetru vecpilsētai. Un tās ir ap 40 vietām, un tās ir veidotas, izvērtējot katru individuālo vietu, lai tās netraucē gājējiem un ir vietās, kur cilvēki vairāk apgrozās un var to skrejriteni vairāk izmantot,” informēja RD pārstāvis Ozols.

Ozols norādīja, ka Rīgas pašvaldībai nav mērķis elektroskrejriteņu lietošanu padarīt neērtu. Viss tiek darīts tā, lai tie būtu pieejami iedzīvotājiem. Turklāt ir mērķis tāds, lai elektroskrejriteņus nevarētu novietot, kur pagadās, bet gan šajās Rīgas pašvaldības noteiktajās zonās.

“Bet ir novērots, ka ir atsevišķi operatori, kas to pārkāpj. Tas diemžēl ir tādā operatoru ziņā, ka viņi to nedara, bet pašvaldībai ir arī rīki sadarbībā ar Pašvaldības policiju tos skrejriteņus konfiscēt,” norādīja Ozols TV24 raidījumā. “Ja konstatējam, ka elektroskrejritenis ir novietots ārpus noteiktās zonas, tad trīs stundu laikā to var pārvietot uz stāvlaukumu. Un tad operatoram būtībā ir jāizpērk tas skrejritenis,” skaidroja RD pārstāvis.

Cik liels ir sods operatoram, ja elektroskrejriteņus nenovieto noteiktajās vietās Rīgā? Ozols atteica, ka soda apmērs var būt dažāds, bet tas svārstās no “100 eiro līdz 10 tūkstotošiem eiro”.

Naudas sods tiek aprēķināts nevis elektroskrejriteņa lietotājam, bet konkrētajam operatoram. “Operatoram ir jānodrošina, lai skrejriteņi tiktu atstāti noteiktajās zonās,” tā norādīja RD Ārtelpas un mobilitātes departamenta Veloinfrastruktūras nodaļas vadītājas vietnieks Ozols TV24 raidījumā “Cilvēks. Ceļš. Drošība”.

Pilnu TV24 raidījumu “Cilvēks. Ceļš. Drošība” variet skatīties video šeit: