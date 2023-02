Foto: LETA

RĪGAS MEŽI saistībā ar rupju provokāciju pret uzņēmumu vērsušies tiesībaizsardzības iestādēs







SIA “Rīgas meži” piektdien, 24.februārī, saskārās ar virkni pret uzņēmumu vērstām provokatīvām un iespējami koruptīvām darbībām gan internetā, gan klātienē. Par šo “Rīgas meži” operatīvi vērsušies tiesībaizsardzības iestādēs, sniedzot visu informāciju par notikušo.

Proti, vienā no sociālo tīklu platformām piektdien tika ievietoti divi video par to, ka it kā uzņēmumam tiek nodota aploksne ar 500 eiro naudas zīmēm. Uzņēmums uzsver, ka šo aploksni nav pieņēmis (tas video materiālā netika parādīts). Tāpat provokatoram, kurš telefoniski sevi nodēvēja par konkrēta medija pārstāvi, “Rīgas meži” nav snieguši nekādu komentāru par uzņēmuma it kā veiktajiem koruptīvajiem darījumiem.

“Mēs atgādinām visiem, kuri rupjā, provokatīvā veidā cenšas nihilistiski un pretlikumīgi palielināt savu popularitāti un graut mūsu reputāciju – mēs neesam uzpērkami! Vēlos vēlreiz atgādināt uzņēmuma filozofiju: “Rīgas meži” ir saudzīgi pret dabu, bet neiecietīgi pret korupciju!” – uzsver uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.

“Mūsu ieskatā piektdien notikušais traktējams kā klajš pārkāpums pret mums, kā arī pret Rīgas pašvaldību un sabiedrību. Tādēļ mēs ceram uz aktīvu tiesībaizsardzības iestāžu rīcību, ar kurām sadarbosimies un arī turpmāk sniegsim visu mūsu rīcībā esošo informāciju. Tāpat ar savu piemēru un neiecietību pret nupat notikušo, mēs vēlamies brīdināt citus uzņēmumus, institūcijas un privātpersonas, ka šāda trešo pušu rīcība var ietekmēt ikviena darbību un reputāciju. Laikā, kad informatīvā telpa ir tik piesātināta un daudzveidīga, ikvienam ir jābūt modram un kritiski domājošam, aizstāvot gan sevi, gan savu darba vietu!” turpina A.Skudra.

Svarīgi akcentēt, ka pēdējo divu gadu laikā SIA “Rīgas meži” īpaši lielu uzmanību pievērsuši labu pārvaldību nodrošinošu mehānismu izstrādei un ieviešanai, t.sk. saistībā ar korupcijas, interešu konflikta novēršanu, piemēram, ir apstiprināta “Interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika”, notiek praktiska sadarbība, t.sk. apmācības ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesaisti. Tāpat uzņēmums viens no pirmajiem pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.