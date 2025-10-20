Rīgas ostā norisināsies Latvijā radītu jūras tehnoloģiju demonstrācijas diena 0

Otrdien, 21. oktobrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Rīgas ostā Kundziņsalā pirmo reizi notiks Latvijā radītu jūras tehnoloģiju demonstrācija “5G risinājumi jūrniecības nozares digitalizācijai”. Pasākums atklās reģiona lielāko tehnoloģiju forumu “Techritory”, kas jau astoto gadu Rīgā pulcēs telekomunikāciju nozares līderus, ekspertus un viesus no dažādām pasaules valstīm.

Demo diena norisināsies uzņēmuma Baltic Container Terminal (BCT) teritorijā, kur darbojas Baltijā pirmais LMT izveidotais privātais 5G tīkls. Tajā piedalīsies Latvijas vadošais mobilo sakaru un tehnoloģiju uzņēmums LMT, Rīgas brīvostas pārvalde un ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs LVR Flote kopā ar tehnoloģiju partneriem – SUBmerge Baltic, Beyron, Spark Technologies, RTU un Rīgas ostas lielāko termināli Baltic Container Terminal.

Demonstrācijā “5G risinājumi jūrniecības nozares digitalizācijai” tiks prezentētas Latvijā radītas jūras tehnoloģijas – no autonomiem jūras droniem, gaisa droniem un zemes droniem līdz unikālām datu pārraides platformām, izmantojot tehnoloģiju integrāciju un drošu datu pārraidi 5G tīklā. Tāpat būs apskatāmi arī drošības un ilgtspējas risinājumi, kas veicina drošību jūrā, vides monitoringu un operatīvu reaģēšanu.

Pasākuma mērķis ir parādīt, kā viedās tehnoloģijas – privātie 5G tīkli, IoT risinājumi, autonomās sistēmas un reāllaika datu apmaiņa – no pilotprojektiem pārtop pilna mēroga risinājumos un produktos, kas uzlabo jūrniecības un ostu darbības efektivitāti, drošību un ilgtspēju.
Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas apmeklēt demo dienas pasākumu un klātienē iepazīties ar Latvijā radītām jūras tehnoloģijām darbībā, lūgums informēt par dalību, rakstot uz [email protected] vai zvanot 26472932 līdz otrdienas, 21. oktobra. plkst.10.00.

