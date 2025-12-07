Rīgas vicemērs Ķirsis sola direktoriem naudu: Šī ir Rīgas domes prioritāte Nr. 1 0

10:11, 7. decembris 2025
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IVKD) ir pārbaudēs secinājis, ka aptuveni trešdaļā Rīgas izglītības iestāžu ir problēmas, divās trešdaļās – viss ir salīdzinoši normāli, šādu faktu TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” atklāja Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (JV).

“Pāreja uz mācībām valsts valodā ir notikusi trīs gadus, bet realitātē tikai no šī gada mācības notiek pilnībā latviešu valodā. Skaidrs, ka vēl paies kāds laiciņš, ka tie bērni, kas šogad pirmo gadu mācās tikai latviešu valodā un iepriekš ir mācījušies bilingvāli,” pratīs iekļauties latviešu valodas vidē, saka Ķirsis.

Kā viņš skaļi paziņo: “Šī ir “Vienotības” budžeta prioritāte Nr1. Mums ir pakete, lai stiprinātu šo latviskuma ieviešanu skolās. Uzsvars būs likts uz direktoru – mēs viņam dosim iespēju dabūt finansējumu gan dalīt klasi grupās, lai varētu ar mazāku bērnu skaitu klasēs labāk apgūt valodu.”

Tāpat tiek solīts skolām finansējums ārpusklašu aktivitātes, piemēram, diskusiju klubi, kad sauktu pazīstamus cilvēkus uz diskusijām, braukt uz kino, – jebkāda veida aktivitātes, uzskaita Ķirsis.

Viņš sola, ka “tajā skaitā ietilpst arī mērķis latviskumu veicināt bērnudārzos, piemēram, ja šobrīd ir viens pedagogs un divas auklītes grupiņā, tad iet uz to, ka ir divi pedagogi un viena auklīte, lai pedagogi varētu mērķtiecīgāk ar bērniem strādāt.”

Ķirsis uzskata, ka jau bērnudārzā vajadzētu dot labas latviešu valodas zināšanas, jo tas ir pamatu pamats – skolā mēs vēlāk cīnāmies ar to, kas ir noticis iepriekš.

“Šādi te ir virzieni, uz ko mēs ejam. Un skaidrs, ka tas prasīs laiku. Aprīlī Izglītības ministrija pa visu Latviju organizēs tādu kā diagnostisko darbu, tad skatīsimies, kā ies – veiksim korektīvas darbības, būs skolu tīkla reorganizācijas, piemēram, mazāk piepildītus mazākumtautību dārziņus pievienos latviešu dārziņiem. Tur, kur būs problēmas, tos ņemsim zem lupas un vērosim. Šis ir šīs domes sasaukuma Nr1 prioritāšu sarakstā – ir vajadzīgs vienot tāciju; jo būsim sašķeltāki, jo būsim vājāki.”

