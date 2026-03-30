Vanšu tilts, Rīga.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīta agrumā vietām sabiezējusi migla: kāds laiks gaidāms šodien? 0

LETA
7:03, 30. marts 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, prognozē sinoptiķi.

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns vējš.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem, vietām valsts austrumu daļā – līdz +16 grādiem.

Rīgā uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaiss iesils līdz +13 grādiem, vēsāk būs jūras tuvumā.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1014-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

Vietām valstī sabiezējusi migla

Agrā pirmdienas rītā vietām Latvijā – galvenokārt Kurzemē – izveidojusies migla, liecina meteoroloģiskā informācija.

Atbilstoši “Latvijas Valsts ceļu” datiem dažviet uz Liepājas un Ventspils šosejas redzamība nepārsniedz 400 metrus, bet saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informāciju mazākā redzamība plkst. 5 bija 800 metri Liepājā.

Daudzviet valsts austrumu pusē debesis ir skaidras, pārējā Latvijā – pārsvarā mākoņainas. Vietām nedaudz līst.

Pūš lēns vējš, Kurzemē – lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.

Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši LVĢMC datiem bija no -2,5 grādiem Zosēnos līdz +4,6 grādiem Rīgas centrā un +4,8 grādiem Dagdā.

Rīgā mākoņains rīts, pūš lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra +3..+5 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +5 grādiem Liepājas ostā līdz +17,9 grādiem Daugavpilī, kur tika pārspēts visas valsts 29. marta siltuma rekords.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 29. martā bija +23..+24 grādi Portugāles, Spānijas un Krievijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -14 grādi vietām Skandināvijā un Alpu kalnos.

RAKSTA REDAKTORS
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.