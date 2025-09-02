Rītdienas laikapstākļi joprojām mūs priecēs 0
Naktī uz trešdienu daudzviet Latvijas rietumu daļā īslaicīgi līs, vietām Kurzemē iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem, valsts austrumos – līdz +8..+12 grādiem.
Septembra trešā diena gaidāma daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs, var nodārdēt pērkons. Pūtīs neliels dienvidu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +21..+26 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē +19 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu daudzums būs mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, trešdienas pievakarē – mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra +16 grādi naktī un līdz +24 grādiem dienā.