Brīvdabas muzejs "Viena diena mūsmājās"
Brīvdabas muzejs “Viena diena mūsmājās”
Foto: Gatis Dieziņš

Rītdienas laikapstākļi joprojām mūs priecēs

LETA
15:04, 2. septembris 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz trešdienu daudzviet Latvijas rietumu daļā īslaicīgi līs, vietām Kurzemē iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem, valsts austrumos – līdz +8..+12 grādiem.
Septembra trešā diena gaidāma daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi līs, var nodārdēt pērkons. Pūtīs neliels dienvidu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +21..+26 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē +19 grādi.

Rīgā tuvākajā diennaktī iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu daudzums būs mainīgs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, trešdienas pievakarē – mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra +16 grādi naktī un līdz +24 grādiem dienā.

