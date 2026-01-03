Nu ko – Putina ļaunais murgs piepildās! Tramps paziņo, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās naftas krājumus 8
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus pēc tam, kad ASV veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu.
Tramps nesniedza detalizētāku izklāstu par to, ko viņš ar to domājis, bet preses konferencē Floridā sacīja, ka “mēs to pārvaldisim kopā ar grupu”.
“Mēs izraudzīsimies cilvēkus,” viņš teica, norādot, ka vadībā būs kopā ar viņu strādājošas amatpersonas.
Tramps paziņoja, ka Venecuēlā varētu tikt izvietoti ASV karavīri, un norādīja, ka ASV “nebaidās no karaspēka izvietošanas uz zemes”.
Lai gan operācija tiek veidota kā tiesībaizsardzības pasākums, Tramps atzina, ka galvenie mērķi ir režīma maiņa un Venecuēlas naftas bagātības.
“Mūsu ļoti lielie Savienoto Valstu naftas uzņēmumi, vislielākie pasaulē, tur ieies, tērēs miljardiem dolāru, salabos smagi bojāto infrastruktūru,” viņš solīja.
“Mēs pārdosim ļoti daudz naftas,” viņš teica.
ASV prezidents arī publiskoja aizturētā Maduro fotogrāfiju. Maduro un viņa sieva tiek vesti uz Ņujorku, kur viņus apsūdz narkoterorismā.
