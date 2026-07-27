Putins nespēj pieņemt neveiksmi? Slaidiņš komentē, ko Krievijai nozīmētu vienošanās ar Ukrainu 0

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LA.LV
21:14, 27. jūlijs 2026
Viedokļi

Krievija šobrīd varētu būt gatava panākt kādu vienošanos, kas ļautu Kremlim to pasniegt kā uzvaru, taču tas nenozīmē, ka Maskava būtu atteikusies no saviem ilgtermiņa mērķiem Ukrainā, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

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Viņš skaidro, ka Krievija turpina uzturēt naratīvu par iespējamu vienošanos, kuras rezultātā tā saglabātu kontroli pār okupētajām Ukrainas teritorijām. Kremlim šāds scenārijs būtu iespēja savu sabiedrību pārliecināt par sasniegtiem kara mērķiem.

Pēc Slaidiņa vērtējuma, Krievijai šobrīd svarīgākais būtu panākt rezultātu, ko tā varētu pasniegt kā panākumu, taču šāds risinājums nedrīkstētu notikt uz Ukrainas teritoriju un suverenitātes rēķina.

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Viņš norāda, ka Eiropas valstis jau iepriekš uzsvērušas – ilgstošs miers nevar balstīties uz piespiešanu Ukrainai atteikties no savām teritorijām.

Vienlaikus Slaidiņš pieļauj, ka pastāv risks Ukrainai tikt mudinātai piekrist pamieram vai vienošanās modelim, kas īstermiņā apturētu kaujas, bet ilgtermiņā neatrisinātu Krievijas agresijas problēmu.

Viņaprāt, konflikta iesaldēšana pašreizējā frontes līnijā daudziem Ukrainas militārajiem analītiķiem šķiet ļoti problemātisks scenārijs, jo tas varētu dot Krievijai iespēju atjaunot spēkus un vēlāk mēģināt atsākt ofensīvu.

Slaidiņš uzsver, ka viens no būtiskākajiem faktoriem ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina nespēja pieņemt neveiksmi. Ja pašreizējais režīms Krievijā saglabāsies, nav garantiju, ka pēc vairākiem gadiem Maskava nemēģinās vēlreiz sasniegt kara sākumā izvirzītos mērķus.

Kā piemēru viņš min Čečenijas pieredzi, kur Krievija iepriekš izmantojusi dažādus ieganstus militāru operāciju turpināšanai. Tādēļ, pēc Slaidiņa domām, galvenais jautājums nav tikai par kara apturēšanu, bet arī par to, vai pēc iespējamās vienošanās nerastos priekšnoteikumi jaunam konfliktam nākotnē.

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