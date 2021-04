Jurijam Gagarinam veltītais mītiņš Daugavmalā. Arhīva foto

"Šai varoņdarbā, kas dzīvos mūžam, izpaužas padomju tautas ģēnijs!" Kā Gagarins uzlidoja kosmosā un Rīgā svinēja







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 60 gadiem notika pasaulē pirmais veiksmīgais cilvēka lidojums kosmosā. PSRS kosmosa kuģis ‘’Vostok’’ ar 27 gadus veco kara aviācijas majoru Juriju Gagarinu aplidoja Zemi un atgriezās, kopumā pavadot Visumā stundu un 48 minūtes.

Orbītas maksimālais augstums bija 315 km, bet minimālais – 169 km. Gagarins kļuva par pasaules varoni, bet padomju propaganda ieguva fantastisku iemeslu sludināt padomju iekārtas pārākumu it visā. PSRS oficiālajā paziņojumā bija sacīts: ‘’Šai varoņdarbā, kas dzīvos mūžam, izpaužas padomju tautas ģēnijs un sociālisma varenais spēks. Agrākā atpalikusī cariskā Krievija nevarēja pat sapņot par šādiem varoņdarbiem.’’

Latvijas PSR presē vajadzēja izteikties pat Augustam Kirhenšteinam, kurš tobrīd atkal bija pievērsies zinātnei un kļuvis par Mikrobioloģijas institūta direktoru. Kirhenšteins paziņoja, ka jau sen zinājis – tieši padomju cilvēks un ne amerikānis būšot tas, kurš pirmais lidos kosmosā.

Suminājumus nācās izteikt arī citiem Padomju Latvijas zinātniekiem. Literāts Andrejs Balodis žurnālā ‘’Zvaigzne’’ veltīja notikumam dzejoli ‘’Pirmais solis’’. Bet divas dienas pēc vēsturiskā notikuma Rīgā, Daugavmalā, ko toreiz sauca par Komjaunatnes krastmalu, notika grandiozs tautas mītiņš un svētku pasākums ar uguņošanu noslēgumā.

“Pāri Daugavai un Vecpilsētai plūst PSRS valsts himnas un Padomju Latvijas himnas varenās melodijas. (..) Liekas, ka Daugava šajā stundā kļuvusi naskāka un raitāk veļ uz jūru no Krievzemes pakalniem un lejām savāktos ūdeņus, it kā nesdama sveicienus no tās puses, kur piedzimis, mācījies un par cilvēces varoni kļuvis dižās krievu tautas dēls – pirmais kosmosa lidotājs,” pauda “Rīgas Balss”.