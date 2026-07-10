Varam derēt, par to nebiji pat iedomājies – pirmais krūzītē jālej piens vai kafija? Tam ir nozīme 0
Daudzi cilvēki rītu sāk ar kafiju – tas ir ierasts rituāls, kas palīdz pamosties un uzsākt dienu. Taču pat tik vienkāršam dzērienam kā kafija ar pienu ir savas nianses. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem ir – kas jālej tasītē pirmais: kafija vai piens? Izrādās, ka šī šķietami nelielā detaļa patiešām var ietekmēt dzēriena temperatūru un kopējo garšas baudījumu.
Ja vispirms krūzē ielej aukstu pienu un tikai pēc tam pievieno karsto kafiju, dzēriens ātrāk atdziest. Tas nozīmē, ka kafija zaudē savu temperatūru ātrāk un var kļūt remdena vēl pirms tā ir izdzerta. Tieši tāpēc daudzi kafijas cienītāji uzskata, ka šāda metode “sabojā dzērienu īpaši tad, ja kafija tiek dzerta lēnām.
Savukārt, ja vispirms ielej kafiju, krūze pati par sevi uzsilst, un dzēriens ilgāk saglabā siltumu. Pat ja pēc tam tiek pievienots piens, temperatūras kritums ir vienmērīgāks un lēnāks, līdz ar to kafija ilgāk paliek karsta un aromātiska. Tieši šī iemesla dēļ daudzi uzskata šo variantu par labāko ikdienas lietošanai.
Interesanti, ka zinātnieki šo efektu skaidro ar fizikas principiem – jo lielāka temperatūras starpība starp diviem šķidrumiem, jo ātrāk notiek atdzišana. Tāpēc, ja aukstais piens tiek pievienots karstai kafijai, process notiek straujāk, nekā tad, ja karstais dzēriens vispirms uzsilda trauku.
Tomēr piena pievienošanai vispirms ir arī savs praktisks pluss – dzēriens labāk sajaucas un bieži vien nav nepieciešams to maisīt ar karoti. Tas var būt ērti, ja gribas ātru un vienkāršu kafijas pagatavošanu bez papildu soļiem.
Jāņem vērā arī tas, ka dažādiem kafijas dzērieniem ir savi noteikumi. Piemēram, cappuccino parasti gatavo, vispirms ielejot kafiju un pēc tam pievienojot piena putas, savukārt latte macchiato tiek veidots pretēji – vispirms piens, pēc tam espresso, lai iegūtu raksturīgo slāņojumu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.