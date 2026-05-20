Dobeles ceriņi
FOTO: Visit Dobele, Andrijs Požarskis, Egons Lācis

LETA
7:05, 20. maijs 2026
Ziņas Dabā

Pēc vairākām pelēcīgām un lietainām dienām trešdien daudzviet Latvijā gaidāmas patīkamas pārmaiņas – mākoņu kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Vietām mazliet līs, valsts austrumu daļā dažviet iespējams īslaicīgs stiprāks lietus.

Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaiss iesils līdz +16..+21 grādam, piekrastē – līdz +12..+15 grādiem.

Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs neliels ziemeļu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +16 grādiem, pie jūras – līdz +12 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1019-1022 hektopaskāli jūras līmenī.

Trešdienas rītā teju visā Latvijā ir apmākušās debesis, liecina meteoroloģiskā informācija.

Vietām mazliet līst, valsts austrumos dažviet līst stiprāk, nakts izskaņā Krievijas pierobežā bija pērkona lietusgāzes.

Pūš lēns vējš, galvenokārt rietumu vējš. Vietām dūmaka. Gaisa kvalitāte laba.

Gaisa temperatūra +8..+11 grādi, austrumu novados līdz +13 grādiem.

Rīgā apmācies un dūmakains rīts, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +9 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +9,2 grādiem Pāvilostā līdz +25,8 grādiem Alūksnē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19. maijā bija +32 grādi Ukrainas austrumos un +33 grādi Krievijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -5 grādi Alpu kalnos.

