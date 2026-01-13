Saulīte izlīdīs no mākoņiem, bet sals neatkāpsies – laika prognoze otrdienai 0
Otrdien vietām Latvijā izklīdīs mākoņi, ļaujot spīdēt saulei, prognozē sinoptiķi.
Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dažviet saglabāsies sarma. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-10 grādi.
Lēnā vēja un bezvēja dēļ vietām – galvenokārt pilsētās – gaisā uzkrāsies apkures un transporta radītais piesārņojums.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz -7 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.
Šorīt sniegs un apledojums vietām Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 55 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem auautoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Raunas līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jēkabpils līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.