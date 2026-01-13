Foto: LETA

Saulīte izlīdīs no mākoņiem, bet sals neatkāpsies – laika prognoze otrdienai 0

LETA
7:06, 13. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Otrdien vietām Latvijā izklīdīs mākoņi, ļaujot spīdēt saulei, prognozē sinoptiķi.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dažviet saglabāsies sarma. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-10 grādi.

Lēnā vēja un bezvēja dēļ vietām – galvenokārt pilsētās – gaisā uzkrāsies apkures un transporta radītais piesārņojums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dosies ceļojumā? Aviokompānijas ievieš stingrākus rokas bagāžas noteikumus; pilots skaidro – kāpēc
Kā zināt, kad laiks beidzot mainīt savu auto? Meistari aicina pievērst uzmanību 3 lietām
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim

Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz -7 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.

Šorīt sniegs un apledojums vietām Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 55 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem auautoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Raunas līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jēkabpils līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Tukuma, Dobeles, Bauskas, Jēkabpils, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes, Gulbenes, Balvu, Alūksnes, Valmieras, Cēsu un Limbažu apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Horoskopi 13. janvārim. Šī diena var likties kā viens liels pārbaudījums
Horoskopi no 12. līdz 18. janvārim. Nepārdomāti soļi šonedēļ var radīt nevēlamas sekas
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.