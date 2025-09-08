Foto: Evija Trifanova/LETA
Saulīte turpinās priecēt, bet… Laika prognoze otrdienai 0

LETA
14:59, 8. septembris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā saglabāsies vasarīgi silts laiks, bet debesīs būs vairāk mākoņu, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajā diennaktī debesis būs daļēji mākoņainas, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +10..+16 grādi, dienā gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi nokrišņi. Naktī gaiss atdzisīs līdz +16 grādiem, piepilsētā – līdz +13 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +24 grādiem.

