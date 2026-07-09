Savickis runā par īpašu pozīciju: Šādus globālus riskus nevar uzņemties neviens apdrošinātājs Latvijā 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” BALTA Apdrošināšanas atlīdzību direktors un valdes loceklis Ingus Savickis skaidroja, ka apdrošināšanas nozarē lēmumu pieņemšanas termiņi Latvijā nav galvenā problēma – būtiskākais esot tas, kāds segums klientam tiek nodrošināts un kādā veidā tiek risinātas konkrētās vajadzības.
Viņš norādīja, ka apdrošinātājiem lēmums par atlīdzību parasti jāpieņem noteiktā termiņā, kas bieži nepārsniedz 30 dienas, taču tas ne vienmēr atspoguļo reālo procesa sarežģītību. “Ar termiņiem problēmu nav. Viena lieta ir pieņemt lēmumu, otra – aprēķināt zaudējumus. Ja ir, piemēram, būvdarbi, process var būt ilgāks,” skaidroja Savickis.
Pēc viņa teiktā, klientu vajadzības pēdējos gados mainās – arvien svarīgāk nav saņemt atlīdzību pēc iespējas ātrāk, bet gan saņemt to brīdī un veidā, kas reāli palīdz situāciju atrisināt. Savickis uzsvēra, ka apdrošināšanas pamatā ir seguma princips – svarīgākais ir tas, ko polise patiesībā sedz.
Viņš arī norādīja uz plašāku problēmu sistēmā, kur paralēli apdrošināšanas mehānismiem arvien vairāk iesaistās arī valsts, īpaši krīžu un risku segšanā. “Atsevišķos gadījumos valsts uzņemas saistības, kur mēs jau esam iekāpuši ar vienu kāju. Tad rodas jautājums, kāpēc tas nepieciešams, ja valsts to nodrošina bez maksas,” viņš sacīja.
Pēc Savicka teiktā, apdrošināšana balstās matemātiskā modelī – prognozētajos riskos un prēmijās, kas tiek pielāgotas iespējamajiem zaudējumiem.
Tomēr tādus globālus riskus, piemēram, ar karu vai lieliem incidentiem saistītus zaudējumus, vietējie apdrošinātāji nespēj pilnībā uzņemties. “Šādus riskus Latvijā nevar segt neviens apdrošinātājs – tie tiek pārapdrošināti starptautiskā līmenī,” viņš skaidroja.
Savickis atzina, ka šobrīd sistēmā notiek paralēli procesi gan valsts, gan privātajā sektorā, un tas reizēm rada sajūtu par nepilnīgi sakārtotu mehānismu.