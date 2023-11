Foto: SHUTTERSTOCK

Sēklas – dzīvības spēka un veselības avots







Autors: Antra Krastiņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja mēs aptvertu, cik daudz ārstniecības līdzekļu un dabīgu uztura bagātinātāju ir mums līdzās un tos arī izmantotu, daža laba nozare ātri vien sāktu bažīties par savas peļņas nemitīgu kritumu.

Te nu jāatzīst, ka agrāk cilvēki ne vienā vien jomā bijuši gudrāki, jo rīkojušies intuīcijas, varbūt jau gēnos iekodētas informācijas vadīti, tāpēc uzturā lietojuši ne vien augus un dārzeņus, bet arī to sēklas, un ātri vien atklājuši to labvēlīgo ietekmi uz veselību. Mūsdienu cilvēks, lai arī tikko izlasījis, ka “sēklās ir visas nepieciešamās vielas auga dīgšanai un tātad arī cilvēka veselībai vajadzīgais”, ēdot ābolu vai gatavojot kabaci, sēklas atkal izmet. Bet – stop! Laiks iepazīties ar sēklām un to ārstnieciskajām īpašībām.

Ābolu sēkliņas

• Ābolu sēkliņas ir ļoti vērtīgas, īpaši jāizceļ tajās esošais jods – svarīgs mikroelements, kas nepieciešams vairogdziedzera hormonu veidošanai, normālai nervu sistēmas un smadzeņu darbībai, ādas veselībai. Lai nodrošinātu cilvēka organismam nepieciešamo diennakts joda devu, rūpīgi sakošļājot, jāapēd tikai 5–6 sēkliņas, toties guvums ir liels: uzlabojas sirds un smadzeņu darbība, atmiņa, saasinās uzmanība, uzlabojas noskaņojums un pieaug darbspējas.

Var pagatavot arī ābolu sēkliņu pulveri – sēkliņas izkaltē cepeškrāsnī vai apcep uz pannas, atdzesē un samaļ. Lieto pa pustējkarotei dienā. Pulverim var pievienot pūdercukuru (1:1) – tad lieto pa tējkarotei dienā.

Tikai nedrīkst pārdozēt, jo ābolu sēkliņās ir glikozīds amigdalīns, kas savienojumā ar citām vielām organismā veido zilskābi.

• Ābolu sēkliņas satur B17 vitamīnu, kam piemīt pretvēža īpašības, spēja uzturēt možu garu, veicināt izturību.

• Sēkliņas ir bagātas ar antioksidantiem, kas aizsargā no insulta un infarkta.

• Pie podagras, artrīta dzer ābolu sēkliņu un selerijas sakņu uzlējumu: 2 g svaigu vai kaltētu ābolu sēkliņu un 5 g sasmalcinātu selerijas sakņu aplej ar 500 ml verdoša ūdens, atstāj 15 minūtes ievilkties. Dzer pa 10 ml 3–4 reizes dienā.

• Sudžok terapijā ābolu sēkliņu bioloģisko spēku izmanto, tās piesaitējot vai ar plāksteri pielīmējot pie slimā orgāna atbilstošajiem punktiem uz plaukstām un pēdām. Sudžok praktizētāji uzskata, ka sēkliņas no slimā orgāna izvelk negatīvo enerģiju. Šim nolūkam izmanto arī griķu graudus.

Ķirbju sēklas

• Ķirbju sēklas ir lielisks šķiedrvielu avots, tās uzlabo gremošanu.

• Tās satur vērtīgas taukskābes (oleīnskābi, linolskābi, palmitīnskābi), kas ieeļļo kaulu locītavas, ādu un gļotādas, uzlabo matu un nagu stāvokli. Sēklas bez īpašiem ierobežojumiem var lietot ilgstoši, bet ieteicamās devas profilaksei ir 3–5 g dienā, terapijai – 10 gramu.

• Ķirbju sēklas izsenis lietotas kā efektīvs līdzeklis cērmju, spalīšu un lenteņu izdzīšanai, jo tās satur aminoskābi kukurbitīnu – cilvēkiem tā ir nekaitīga, bet tārpiem nāvējoša inde. Vēlamā rezultāta sasniegšanai pieaugušajiem 3 dienas pēc kārtas brokastīs iesaka apēst 300 g, bērniem – 100 g sēklu. Jāuzdzer šķidrums.

• Parazītu izdzīšanai ķirbju sēklas var samalt un tām pievienot medu. Maisījumu ēd, klāt piedzerot pienu.

• Ķirbju sēklas ir lielisks dzelzs avots, tās ieteicams iekļaut ēdienkartē veģetāriešiem. Uzlabosies asins sastāvs, mazināsies “vienmēr auksti” sajūta, vairosies enerģija.

• Ķirbju sēklas satur daudz magnija, tāpēc tās ļoti patīk sirdij.

• Ja moka aizcietējumi, ķirbju sēklas mīkstinās vēdera izeju.

• Ķirbju sēklās ir augsts viegli sagremojamā proteīna daudzums, kas stabilizē cukura līmeni asinīs, savukārt normāls cukura līmenis palīdz cīņā ar lieko svaru.

• Lietojot ķirbju sēklas pēc ēšanas, tiek veicināta kuņģa un zarnu trakta darbība.

• Ķirbju sēklas veicina urīnpūšļa un pro­statas dziedzera normālu funkcionēšanu un spēcina muskulatūru, uzlabojot urīnpūšļa funkcijas un mazinot biežo urinēšanu, urīna pilēšanu un ar vāju urīna strūklu saistītās problēmas. Turklāt ķirbju sēklas ir arī lielisks cinka – minerāla, kas aizsargā prostatu, – avots. Tāpēc ķirbju sēklas jau izsenis ieteiktas lietot vīrieša veselības uzturēšanai. Lai uzturētu prostatas veselību, profilaksei ieteicams apēst 60–70 sēkliņu dienā.

• Pateicoties sēklās esošajam cinkam, sēklas palīdz cīņā ar pinnēm.

• Ķirbju sēklās esošā linolēnskābe stiprina artērijas, bet fitosterīns samazina holesterīna līmeni un tādējādi mazina aterosklerozes un citu sirds un asinsrites sistēmas slimību risku.

• Ķīnas medicīnā ķirbju sēklas iesaka lietot pret depresiju.

• Tās uzlabo miega kvalitāti, jo satur daudz triptofānu, kas organismā pārvēršas serotonīnā.

• Eksperimentos pierādīta ķirbju sēklu spēja cīnīties ar iekaisumiem – to laikā ķirbju sēklas tika iekļautas eksperimentos izmantoto dzīvnieku ēdienkartē. Rezultāti pēc sēklu lietošanas neatpalika no rezultātiem pēc iekaisumus mazinošo medikamentu lietošanas, tikai – ķirbju sēklas neaizraisa blaknes.

Vienlīdz labas veselībai ir gan svaigas, gan izkaltētas un viegli apgrauzdētas ķirbju sēklas. Tās var ēst tāpat, var pievienot salātiem, mērcēm, biezzupām.

Kabaču sēklas

• Kabaču sēklu ārstnieciskās īpašības ir līdzīgas ķirbju sēklu īpašībām. Arī tās lieto tārpu izdzīšanai, miega kvalitātes uzlabošanai, depresijas novēršanai. Turklāt kabaču sēklas ne tikai novērš depresiju, bet arī mazina trauksmi, spriedzi un bailes.

Pastāvīgas trauksmes un baiļu sajūtas mazināšanai pagatavo maisījumu: 100 g notīrītu, nosusinātu kabača sēklu sajauc ar glāzi medus un tējkaroti kanēļa, iepilda tumša stikla traukā. Lieto no rītiem pa ēdamkarotei maisījuma, uzdzerot tēju.

• Kabaču sēklās esošais magnijs un kālijs baro un tonizē sirds muskuli, uzlabo asinsvadu elastību. Pektīns pazemina tā sauktā sliktā holesterīna līmeni, dzelzs uzlabo skābekļa piegādi orgāniem, B grupas vitamīni attīra asinsvadus.

• Kabaču sēklas, pateicoties lielam šķiedrvielu saturam, uzlabo gremošanu.

• Nieru slimniekiem veselīgs našķis ir kabaču sēklas. Dienā ieteicams apēst 20–30 cepeškrāsnī izkaltētu kabača sēklu.

Arbūzu sēklas

• Arbūzu sēklu sastāvs ir līdzīgs kabaču sēklām, bet tās satur vairāk selēnu un cinku. Tās ir bagātas ar B grupas vitamīniem, fosforu, kalciju. Sēklās ir arī dzelzs, kālijs, varš, cinks, mangāns un nātrijs.

• Tās iesaka ēst, lai paātrinātu ādas reģenerāciju, matu augšanu.

• Sezonas laikā regulāri ēdot arbūza sēklas, no organisma tiek izvadīta urīnskābe, novērsta nierakmeņu veidošanās.

• Austrumu zemēs arbūzu sēklas grauž tāpat kā pie mums ķirbju sēklas.

• Arbūzu sēklās ir ļoti daudz olbaltumvielu – 30 gramos sēkliņu (apmēram tasīte) ir vairāk nekā 60% no dienā nepieciešamo olbaltumvielu daudzuma.

• Sēklās esošās aminoskābes pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu veselību, bet B grupas vitamīni ir nozīmīgi, lai uzturētu veselu nervu un gremošanas sistēmu.

• Arbūzu sēklās esošais magnijs uzlabo sirds veselību, samazina asinsspiedienu, uzlabo vielmaiņu.

• Arbūzu mazās sēkliņas ir bagātas ar nepiesātinātajām taukskābēm, kas nepieciešamas šūnām un tā sauktā sliktā holesterīna līmeņa pazemināšanai.

• Cērmju izdzīšanai izžāvētas arbūzu sēklas samaļ kafijas dzirnaviņās un samaisa ar liesu pienu attiecībā 1:10. Maisījumu iesaka dzert 3 dienas – 2 reizes dienā pirms ēšanas.

• Pie paaugstināta asinsspiediena, liekā šķidruma izvadīšanai no organisma, prostatīta profilaksei, svara samazināšanai: 5 glāzes maltu arbūza sēklu aplej ar litru auksta ūdens, uzvāra, uz lēnas uguns turpina vārīt 45 minūtes. Novārījumu dzer 3 reizes dienā pa glāzei.

• Sasmalcinātām arbūzu sēklām piemīt arī pretiekaisuma iedarbība. Tautas medicīnā tās izmanto, lai mazinātu iekaisumus iekšējos orgānos, dziedinātu strutainas brūces un citus ādas bojājumus.