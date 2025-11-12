Sarkanā jūra no kosmosa
Sensacionāli jaunumi par Sarkano jūru: šis grandiozais notikums norisinājās pavisam "nesen"

LA.LV
23:03, 12. novembris 2025
Zinātnieki no King Abdullah Zinātnes un tehnoloģiju universitātes (KAUST) ir snieguši pārliecinošus pierādījumus, ka pirms aptuveni 6,2 miljoniem gadu Sarkanā jūra bija pilnībā izžuvusi, pirms to pēkšņi atkal appludināja katastrofāli plūdi no Indijas okeāna.

Šie atklājumi precīzi nosaka laiku dramatiskajam notikumam, kas uz visiem laikiem mainīja Sarkanās jūras likteni. Izmantojot dažādas datēšanas metodes, KAUST pētnieki atklāja, ka šis grandiozais notikums norisinājās aptuveni 100 000 gadu – ģeoloģiskā mērogā tas ir acumirklis.

Sākotnēji Sarkanā jūra bija savienota ar Vidusjūru ar seklu savienojumu tās ziemeļos, taču šis savienojums ar laiku aizsērēja, pārvēršot jūru par tukšu, sāls pārklātu lauku, bet dienvidos vulkānisks sēklis pie Hanišu salām atdalīja Sarkano jūru no Indijas okeāna.

Aptuveni pirms 6,2 miljoniem gadu Indijas okeāna ūdeņi pārrāva šo barjeru, izraisot katastrofālus plūdus, kas izveidoja 320 kilometrus garu zemūdens kanjonu, kas joprojām redzams jūras dibenā. Plūdi ātri piepildīja baseinu, appludinot sāls līdzenumus un atjaunojot normālus jūras apstākļus mazāk nekā 100 000 gadu laikā.

Saskaņā ar Nature Geoscience ziņoto, šāda veida katastrofāli plūdi ir reti, bet tie ir galvenie okeānu baseinu veidošanās procesā, mainot ģeogrāfiju un ekosistēmas miljoniem gadu.

Sarkanā jūra sākotnēji bija šaura plaisa, kas veidojās, atdaloties Arābijas plātnei no Āfrikas plātnes pirms 30 miljoniem gadu. Pirms 23 miljoniem gadu to appludināja Vidusjūra, radot plaukstošu jūras dzīvi, ko apliecina fosilie rifi gar ziemeļu krastu pie Dubas un Umludžas. Taču iztvaikošana un vāja ūdens cirkulācija palielināja sāļumu, izraisot jūras dzīvības izzušanu pirms 15 – 6 miljoniem gadu. Baseins piepildījās ar sāls un ģipša slāņiem, līdz tas pilnībā izžuva.

Indijas okeāna plūdi atjaunoja jūras ekosistēmu, kas turpinās līdz mūsdienām, kā redzams koraļļu rifos. Šis notikums ne tikai atdzīvināja Sarkano jūru, bet arī izveidoja tās pastāvīgo savienojumu ar pasaules okeāniem caur Bab el-Mandaba šaurumu.

