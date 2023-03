RVR ražotais “DR1-01”. Arhīva foto

1963. gada 1. marts. Pabeigts pirmais Rīgas dīzeļvilciens, tas pierakstīts Zasulauka depo Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 60 gadiem Rīgas vagonu rūpnīcā (RVR) pabeidza PSRS pirmo piepilsētas satiksmes pasažieru dīzeļvilcienu “DR1-01”, kas tika pierakstīts Zasulauka depo. Visi pārējie RVR dīzeļvilcieni, kuru vēlāk saražotās dažādās modifikācijas joprojām uztur satiksmi ne vien Latvijas, bet arī vairāku citu bijušo PSRS republiku dzelzceļos, ir šī modeļa uzlabojumi. Pirmais padomju pasažieru dīzeļvilciens tapa, par pamatu izmantojot Ungārijā izstrādāto sērijas “D” dīzeļvilcienu.

Ungārijā to sāka ražot 1960. gadā, un vilcienus piegādāja arī PSRS, tostarp Latvijas PSR. Viens no iemesliem, kādēļ izmantoja Ungārijā izstrādātos, iespējams, bija tāds, ka Padomju Savienības okupētajā Baltijā, Baltkrievijas un Ukrainas rietumdaļās, kā arī citos reģionos, kuri bija nonākuši PSRS sastāvā pēc Otrā pasaules kara, vēl pastāvēja agrāk izbūvētā Eiropas standarta dzelzceļa infrastruktūra. Tā bija piemērota noteiktiem vagonu gabarītiem, un to mainīt būtu pārāk darbietilpīgi.

Par Rīgā ražoto pirmo dīzeli žurnāls “Zvaigzne’’ rakstīja: “Pirmkārt, tas var joņot ar 120 km/h un pat lielāku ātrumu, sasēdināt 416 braucējus gaiši sarkanos mīkstos krēslos, pieliet vagonus ar dienas gaismu, iepriecināt acis ar gaiši pelēkām iekšējām sienām, ar priekšzīmīgi iekārtotu ventilāciju radīt patīkamu sajūtu. Tā “muskuļi” satur sintētiskos materiālus, kurus līdz šim vagonu būvētāji nav lietojuši.”