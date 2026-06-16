Sievietes beidzot atzīstas: lietas, ko viņas slepeni dara tikai tad, kad vīru nav mājās 0
“Mans vīrs dodas komandējumos aptuveni četras reizes gadā. No vienas puses – mani mazie bērni ar to nav mierā, un man nākas tikt galā ar piecgadnieka kreņķiem. Bet no otras puses… ak, tur ir savi labumi!” ziņu portālam Yourtangoo.com stāsta viena no uzrunātajām sievietēm. Tiklīdz vīra auto izbrauc no pagalma, mājās noteikumi mainās par 180 grādiem.
Ar saviem mazajiem noslēpumiem dalījušās septiņas sievietes, atklājot, ko viņas dara, kad vīru nav mājās.