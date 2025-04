Foto: Paula Čurkste/LETA

Siguldā plāno izveidot būvgružu šķirošanas un pārstrādes laukumu, iedzīvotāji būvatļauju apstrīd Ieteikt







Šī gada marta mēneša sākumā vairāki Siguldas un tās novada iedzīvotāji bažās par šajā novadā esošo dabas, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu dibināja Gaujas Nacionālā parka aizsardzības biedrību. Biedrība iesaistās gan jautājumos, kas tieši saistīti ar Gaujas Nacionālā parka teritorijas aizsardzību un saglabāšanu, gan arī jautājumos par vides aizsardzību prasību un dabas vērtību un dzīvnieku aizsardzības ievērošanu un nodrošināšanu Siguldas novada teritorijām.

Biedrība ir konstatējusi, ka Siguldā, pavisam netālu no dzīvojamo māju apbūves teritorijām SIA “DGR Serviss” paredzējusi izveidot būvgružu šķirošanas laukumu, izbūvēt angāru un autosvarus. Plānots, ka īpašumā “Lauka Košas” tiks izveidota sašķirotu būvniecības atkritumu, nešķirotu būvniecības atkritumu un dažādu metālu pieņemšanas, šķirošanas un būvniecības atkritumu pārstrādes (drupināšanas) vieta.

Šāda būvgružu laukuma izveidošana pie pašas pilsētas robežas nozīmē nemitīgu milzīgu putekļu daudzuma veidošanos visā būvgružu apstrādes laikā – kad būvgruži tiks atvesti un izgāzti teritorijā, kad tie tiks šķiroti un pārkrauti, bet īpaši liela apmēra putēšana sagaidāma, kad būvgruži tiks drupināti un sijāti. Papildus šiem gaisa piesārņojuma riskiem vides piesārņojuma riskus rada arī lietus notekūdeņi – neattīrītu notekūdeņu nonākšana vidē, piemēram, blakus zemes gabalos, un gruntsūdeņu piesārņošana. Tāpat arī vides piesārņojuma risku rada būvgružu šķirošanas un pārstrādes darbības izraisītais troksnis un vibrācijas.

Siguldas novada būvvalde 2025.gada 18.martā ir izdevusi būvatļauju, kas dod tiesības būvniecības ierosinātājam SIA “DGR Serviss” uzsākt šīs būvniecības ieceres realizāciju. Ņemot vērā augstos vides piesārņojuma riskus un ieceres īstenošanu pavisam tuvu dzīvojamajai apbūvei un par SIA “DGR Serviss” īpašnieku pieejamo informāciju, Biedrība ir apstrīdējusi izdoto būvatļauju Siguldas novada pašvaldības Administratīvo aktu komisijai. Biedrības vērtējumā šāda objekta būvniecība konkrētajā teritorijā nav pieļaujama arī turpmāk norādīto apstākļu dēļ.

SIA “DGR Serviss” vienīgais valdes loceklis ir Kaspars Liepiņš un patiesā labuma guvēja ir Ilvija Liepiņa – Kaspara Liepiņa sieva. Visas SIA “DGR Serviss” kapitāldaļas pieder SIA “Vidzeme lauks”, kurā visas daļas pieder Ilvijai Liepiņai. Tātad faktiski SIA “DGR Serviss” un SIA “Vidzeme lauks” kā saistītus uzņēmumus pārstāv vienas un tās pašas fiziskās personas.

Valsts vides dienests 2024.gadā konstatējis vides aizsardzības prasību pārkāpumus SIA “Vidzeme lauks” piederošajos nekustamajos īpašumos. Piemēram, Valsts vides dienests uzsācis administratīvā pārkāpuma procesu par to, ka īpašumā “PRIEŽUKALNI”, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka – valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tiek uzglabāti un šķiroti atkritumi, kas klasificējami kā būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne), neskatoties uz to, ka objektā nekādu veida atkritumu apsaimniekošanas darbības nav pieļaujamas.

Valsts vides dienests arī konstatēja, ka nav spēkā esošas pases un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, nav uzrādīts akts par robežzīmju nospraušanu atradnē, atradnes izstrādes un atļaujas laukums ir sapludināts ar blakus esošo smilts atradni “Karjers Ziedlejās”. Šī atradne arī atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, nav iesniegti pārskati par derīgo izrakteņu ieguvi atradnē kopš 2019.gada, nav iesniegta informācija par aprēķināto un nomaksāto dabas resursu nodokli, nav informācijas par pēdējo veikto topogrāfisko uzmērīšanu un iegūto derīgo izrakteņu apjoma aprēķina veikšanu, atradnes centrālajā daļā ir izveidoti uzbērumi no būvniecības atkritumiem, atradnes izstrādes procesā ir pārsniegti rūpnieciskie krājumi par 105950 m3. Tādēļ Valsts vides dienests bija uzdevis pienākumu nekustamā īpašuma “Priežukalni” īpašniekam SIA “Vidzeme lauks” nodrošināt atradnes konservāciju un no tā izejošās darbības.

Papildus minētajam Valsts vides dienests pēc 2024.gada 22.augusta pārbaudes bija lēmis par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu par SIA “Vidzeme lauks” pārkāpumiem par to, ka ārpus izstrādes laukuma, ir veikta segkārtas noņemšana un minerālās daļas atsegšana, tai skaitā lielākā daļa segkārtas materiāla ir izvietota neatbilstoši Valsts vides dienesta 02.11.2022. saskaņotajam derīgo izrakteņu ieguves projekta nosacījumiem un tam neatbilstošā vietā.

Biedrība uzskata, ka šādu pārkāpumu konstatēšana un uzsāktie administratīvā pārkāpuma procesi tieši par dažādu vides aizsardzības prasību neievērošanu bija pietiekams pamats Siguldas novada būvvaldei kritiski vērtēt, vai ir pieļaujams izdot SIA “DGR Serviss” jaunu būvatļauju būvgružu šķirošanas laukuma izveidei Siguldā. Būvvaldei būtu bijis jāņem vērā, ka Valsts vides dienests konstatējis virkni nozīmīgu pārkāpumu tā saistītā uzņēmuma SIA “Vidzeme lauks” darbībā, tajā skaitā tieši arī par būvniecības un bīstamo atkritumu uzglabāšanu Gaujas Nacionālā parka teritorijā, neskatoties uz to, ka objektā nekādu veida atkritumu apsaimniekošanas darbības nav pieļaujamas.

Iespējams, ka būvgružu pārstrādes laukuma būvniecībā Būvvalde izvēlējās pievērt acis uz šiem Valsts vides dienesta konstatētajiem pārkāpumiem vai arī atrunāties ar to, ka par tādiem nezināja, jo ir jau pieredzēts, ka Liepiņu ģimenes uzņēmumi bauda īpašu labvēlību Siguldas novada būvvaldē un īpaši no vides attīstības plānotājas Zanes Gateres puses. Pēdējā laikā Siguldas novada būvvaldes pieņemtie lēmumi liecina, ka tie tiek pieņemti šauru interešu grupu labumam, ignorējot iedzīvotāju viedokļus kā arī vides aizsardzības un apbūves tiesības.