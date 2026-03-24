“Šis uzņēmums morāli ir beidzies jau sen” – ļaudis norāda uz virkni nejēdzību “Latvijas Pastā” 7
Sociālajos medijos izskanējis skarbs viedoklis, ka “Latvijas Pasts” ir pelnījis izputēt. Ko uzņēmums, sociālo mediju lietotāju prāt, noziedzies šoreiz?
“Nē, nu “Latvijas Pasts” ir pelnījis izputēt – naudas pārskaitīšana Rīgas robežās varot ilgt līdz 5 darba dienām. Kā viņi to dara??? Ved ar tramvaju pa 100 € dienā?” vietnē “Threads” raksta Ieva.
Arī komentāru sadaļā no ļaudīm jūtama neapmierinātība ar uzņēmumu:
“Šis uzņēmums morāli ir “beidzies” jau sen. Diemžēl. Var tikai pabrīnīties, ar kādu apņēmību tas ir rucināts un brucināts.”
“Kurš sūta naudu ar pastu? Kur jūs, plakanzemji, rodaties?”
“Pa tām piecām dienām naudu var paspēt kaut kur ieguldīt, apgrozīt un nopelnīt procentiņus.”
“LP kantoros vienmēr ne tā jaukākā sajūta – aizvēsturiskuma aura, lēnīga un reizēm arī nelaipna apkalpošana. Izvairos, cik vien varu, bet grāmatas no ārvalstīm mēdz pienākt tieši uz LP.”
“Toties pasta pakomāts ir vienīgais, kurš nekad nav pievīlis (vismaz mani), un paciņa nonāk galapunktā jau nākamajā dienā!”
“Vispār nesaprotu, kā šī superkonservatīvā, nejēdzīgā iestāde nav nobankrotējusi gadus 20 atpakaļ.”
LA.LV redakcija sazinājās ar “Latvijas Pasts”, lai rastu skaidrību šajā situācijā.
Uzņēmums pērn strādājis ar peļņu
VAS “Latvijas pasts” apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 82,706 miljoni eiro, kas ir par 11,8% mazāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmums guva peļņu 2,92 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš, liecina “Latvijas pasta” publiskotā informācija, par ko ziņo aģentūra LETA.
Tostarp 2025. gadā kompānijas ieņēmumi no universālā pasta pakalpojuma un saistītajiem pakalpojumiem veidoja 38,66 miljonus eiro, kas ir par 3,4% vairāk nekā 2024. gadā, ieņēmumi no starptautisko sūtījumu biznesa veidoja 14,9 miljonus eiro, kas ir par 44% mazāk, bet ieņēmumi no preses pakalpojumiem veidoja 9,57 miljonus eiro, kas ir par 11,5% vairāk.
Kompānijas ieņēmumi no paku sūtījumu pakalpojumiem pērn bija 7,02 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11,6% mazāk, bet “Latvijas pasta” ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem samazinājās par 5,2% un bija 12,55 miljoni eiro.
Uzņēmuma finanšu pārskatā norādīts, ka būtiskāko apgrozījuma samazinājumu veidoja starptautiskais sūtījumu bizness, ko galvenokārt ietekmēja sīvā konkurence tirgū un klientu pārdošanas apmēru kritums konkrētajos reģionos.
Savukārt universālā pasta pakalpojuma un ar to saistīto pakalpojumu ieņēmumu apmērs pērn pieauga salīdzinājumā ar 2024. gadu, neraugoties uz pakalpojumu apmēru kritumu. Šādu rezultātu galvenokārt nodrošināja tarifu izmaiņas, kas stājās spēkā no 2025. gada 1. janvāra.
Vadības ziņojumā peļņas palielinājums galvenokārt skaidrots ar nekustamo īpašumu pārdošanas veiksmīgu norisi.
