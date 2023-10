Publicitātes foto

Skrējēji Rīgā cīnās par pasaules čempiontituliem jūdzes, piecu kilometru un pusmaratona distancēs







Šodien Rīgā skrējēji cīnīsies pasaules čempiontituliem jūdzes, piecu kilometru un pusmaratona distancēs.

Vispirms plkst.10 pie Akmens tilta paredzēts masu starts piecu kilometru skrējienā, kam plkst.11.30 sekos masu starts jūdzes distancē pie Latvijas Nacionālajam mākslas muzeja.

Pēc tam plkst.11.50 un plkst.12.15 piecu kilometru distancē sacentīsies attiecīgi elites skrējējas un skrējēji, kamēr plkst.13 un plkst.13.10 tiks noskaidroti pasaules čempioni jūdzes distancē. Piecu kilometru skrējieniem starts tiks dots pie Akmens tilta, kamēr sportisti, kuri cīnīsies jūdzes distancē, startēs pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja.

Plkst.13.30 elites grupas skrējējas startēs pusmaratonā, bet kā noslēdzošie plkst.14.15 par pasaules čempiontitulu pusmaratona distancē cīnīsies vīrieši, attiecīgajā distancē startējot arī visiem pārējiem skriešanas entuziastiem. Maratona distances starts paredzēts pie Akmens tilta.

Pirmais pasaules čempionāts skriešanā noslēgsies ar apbalvošanas ceremoniju, kuras sākums 11.novembra krastmalā paredzēts plkst.15.30. Teju visas sacensības no plkst.11.25 tiešraidē varēs redzēts televīzijas kanālā LTV7.

Pasaules čempionātam Rīgā pieteikušies 348 elites skrējēji, starp kuriem ir arī pieci pasaules rekordu īpašnieki.

Jūdzes skrējienā dalību ir pieteikusi kenijiete Faita Kipjegona, kura lūkos arī sasniegt jaunu rekordu attiecīgajā distancē. Viņa šosezon sasniegusi pasaules rekordus jūdzes, 1500 metru un 5000 metru skrējienos. Vīriešu konkurencē jūdzes skrējienā startēs amerikānis Sems Prakels, kurš ir pirmais pasaules rekorda īpašnieks jūdzes distancē šosejā.

Savukārt piecu kilometru distancē kenijiete Beatrise Čebeta cīnīsies par savu otro pasaules čempiones titulu šogad, bet konkurenci viņai sastādīs pasaules rekorda īpašniece attiecīgajā distancē Ejgajehe Taje no Etiopijas, olimpiskā čempione 3000 metru šķēršļu skrējienā Peruta Čemutaja no Ugandas un japāniete Nozomi Tanaka.

Vīriešu konkurencē piecu kilometru distancē viens no favorītiem ir pasaules rekorda īpašnieks etiopietis Berihs Aregavi, viņa tautietis Jomifs Kejelča un kenijietis Nikolass Kipkorirs.

Tikmēr pusmaratona distancē savus titulus lūkos aizstāvēt kenijiete Peresa Jepčirčira un ugandietis Jakobs Kiplimo.

Par čempionu tituliem jūdzē, piecos kilometros un pusmaratonā svētdien cīnīsies 332 elites skrējēji. Kopumā čempionāta pusmaratona distancei reģistrējušies 3252, pusmaratona stafetei – 502, piecu kilometru distanci plānojuši pieveikt 3952 skrējēji, bet 1609 metrus garo jūdzi izskries 2560 skrējēji.

Pasaules čempionāts skriešanā šajā nedēļas nogalē uzņem ne tikai ievērojamu ārvalstu dalībnieku skaitu – 2575 skrējējus no 100 valstīm, no kurām lielākā pārstāvniecība ir Igaunijai, Lielbritānijai, Vācijai, Polijai un Lietuvai, un, bet arī trīs dažādu ar skriešanu saistītu starptautisku konferenču, no kuriem lielākā ir “World Athletics Global Running Conference”, dalībniekus.