Dari, bet klusiņām! Nevis ezotērika, bet zinātne iesaka slēpt savus mērķus, līdz tie ir sasniegti – lūk, kāpēc!
Mēs dzīvojam hroniskas un pārmērīgas koplietošanas laikmetā. Publiskojam visu – sākot ar rīta kafiju un skriešanas maršrutiem ar ekrānuzņēmumiem kā pierādījumu mūsu centieniem, beidzot ar zaļo ledus lati uz galda vai dāvanu no drauga, kas tiek nolikta redzamā vietā, nevis diskrēti paslēpta.
Kādā brīdī mūsu smadzenes ir pārslēgušās uz “kopīgošanas” režīmu – mēs fiksējam, veidojam un publicējam gandrīz katru savas dzīves sekundi, vienlaikus satraucošā ātrumā patērējot citu saturu.
Tāpēc nu radusies kāda radikāla doma: runājot par mērķiem un plāniem, centieties tos paturēt pie sevis. Kā raksta Upworthy, tas varētu būt viens no atslēgas faktoriem, kas palīdz tos patiešām īstenot.