“Zebras” pret mākslīgo intelektu – Krievija izmēģina jaunu taktiku karā pret Ukrainas acīgajiem droniem 0
Krievijas militārās kravas automašīnas pēdējos mēnešos sākušas parādīties visai neparastā izskatā – tās tiek krāsotas spilgtās melnbaltās svītrās, kas atgādina zebras rakstu. Kā vēsta izdevums “The Economist”, šāds krāsojums nav paredzēts tradicionālajai maskēšanai pret cilvēka skatieniem, bet gan mēģinājumam traucēt Ukrainas dronu mākslīgā intelekta sistēmām.
Pēc izdevuma vērtējuma, Krievija cenšas pielāgot savu militāro tehniku jaunajiem kara apstākļiem, kuros arvien lielāku lomu spēlē bezpilota lidaparāti un to aprīkotās mašīnredzes sistēmas.
Šāds paņēmiens atgādina tā saukto “apžilbinošo maskēšanos”, ko Pirmā pasaules kara laikā izmantoja Lielbritānijas Karaliskā flote. Toreiz kuģus krāsoja kontrastējošās svītrās, lai apgrūtinātu pretiniekam noteikt to ātrumu un kustības virzienu.
Tomēr mūsdienu “zebras” raksta mērķis ir pavisam cits. Tas paredzēts nevis cilvēka, bet datora maldināšanai – lai mākslīgā intelekta sistēma nespētu pareizi atpazīt transportlīdzekli.
“The Economist” skaidro, ka mašīnredzes tehnoloģijas darbojas, salīdzinot kameru attēlus ar iepriekš apgūtiem piemēriem. Mākslīgais intelekts tiek apmācīts ar miljoniem attēlu, kuros redzami dažādi objekti, tostarp militārā tehnika.
Teksasas Universitātes Ostinā inženieris Tods Hamfrīss norādījis, ka neparasti nokrāsotas kravas automašīnas, visticamāk, nav iekļautas dronu mākslīgā intelekta apmācības datos. Tāpēc sistēma reālā kaujas situācijā varētu nesaprast, ko tieši redz kameras priekšā.
Analītiķi gan uzsver, ka šādas maskēšanās priekšrocības, visticamāk, būs īslaicīgas. Tiklīdz “zebras” svītrainās kravas automašīnas kļūs biežāk sastopamas, tās nonāks arī mākslīgā intelekta apmācības datos un sistēmas iemācīsies tās atpazīt.
“Jebkura konkrēta maskēšanās raksta priekšrocība, visticamāk, būs īslaicīga. Kad zebras svītraini kravas automobiļi kļūs pietiekami izplatīti, tie sāks parādīties apmācības datos, un modeļi sāks tos atpazīt tādus, kādi tie patiesībā ir,” uzsvērts materiālā.
Vienlaikus eksperti norāda, ka pašlaik lielāko daļu kaujas dronu joprojām kontrolē cilvēki, tāpēc operatoru, visticamāk, šāda maskēšanās nespēs tik viegli maldināt.
Ukrainas militāro tehnoloģiju attīstības platformas Brave1 pārstāvis atzinis, ka Krievija cenšas pielāgoties jaunajiem kara apstākļiem, tomēr uzsvēris — arī Ukraina attīsta savas tehnoloģijas un dara to ātrāk.
Karš Ukrainā arvien vairāk kļūst par tehnoloģiju sacensību, kurā abas puses meklē jaunus veidus, kā izmantot mākslīgo intelektu, dronus un elektroniskās sistēmas priekšrocību iegūšanai kaujas laukā.