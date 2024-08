“Tā ir divkosīga un gļēva politika no valdības puses!” Šlesers par atbalstu vēža slimniekiem Ieteikt







Par vienu no pēdējā laika aktuālākajām tēmām – atbalstu cilvēkiem, kuri sirgst ar onkoloģiskām slimībām, savu vieokli TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteica arī 14. Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) priekšsēdētājs un LPV valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers.

Reklāma Reklāma

Vēlme palielināt atbalstu vēža slimniekiem atduras pret naudas trūkumu. Šlesers norāda: “Tā ir divkosīga un gļēva politika no valdības puses, jo, ja valdība grib novirzīt kādus līdzekļus, viņi var pieņemt politisku lēmumu un pateikt – izmaksātās dividendes no viena vai otra uzņēmuma mēs varam novirzīt konkrētam mērķim.

Bet viņi sākumā pieņem lēmumu, ka nedrīkst vairs atbalstīt ne sportu, ne citus pasākumus un tad rekomendē noziedot. Bet kam īsti pieder Latvijas valsts meži,” vaicā Šlesers. “Latvijas valsts meži pieder valstij. Akcionārs ir valsts. Tas ir valsts sekretārs, ministrs, valdība. Nu tad pieņemiet lēmumu, lai novirza,” atbild LPV priekšsēdētājs.

“Es esmu par to, lai atbalstītu vēža slimniekus, tas ir ļoti svarīgi, bet tas, kas mani neapmierina, ka mēs patreiz aizņemamies divus miljardus eiro un notrallinām. Vārds notrallinām nozīmē to, ka mēs, nevis investējam attīstībā caur, ko mēs pelnam, palielinām ieņēmumus, bet mēs maksājam skolotājiem algas, policistiem algas, pensionāriem pensijas no aizņemtās naudas. Ja privātajā biznesā kāds gribēs aizņemties naudu, lai uzdzīvotu, bizness ir beidzies,” pārliecināti pauž Šlesers.

“Mēs pārliekam šo problēmu uz nākamajām paaudzēm, turpinām aizņemties, un, ja vienīgais, ko šī valdība māk, ir aizņemties naudu, lai paildzinātu savu dzīvi, lai problēmas pārlektu vēl par kādu gadu, es gribu pateikt vienu lietu – šai Saeimai vēl ir jāpieņem divi budžeti. Kā tad jūs esat iedomājušies? Mūsu “Titāniks” grimst. Kur ir jūsu attīstības plāns? Tagad izskan, ka nodokļi netiks samazināti, ka nodoklis visdrīzāk palielināsies, naudas pietrūkst, mēs esam recesijā. Tas viss būtu vēl saprotami, ja mēs neaizņemtos naudu, bet mēs esam tik smagā situācijā pat ja aizņemamies vēl divus miljardus.

Tātad, ja mums šodien ir 20 miljardi ārējais parāds, tad tas tiks palielināts vēl vismaz par miljardu. Es teikšu tā – šī valdība vērš šo valsti uz iznīcību, un, jo ilgāk viņi strādās, Latvija ar katru dienu būs tuvāk šim bezdibenim, no kura mēs nevarēsim izlīst,” skarbi izteicās Šlesers.