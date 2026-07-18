“Smadzenes ir smadzenes” – Slaidiņš skaidro, kas Ukrainai ļauj trāpīt Krievijai sāpīgāk 26

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LA.LV
12:19, 18. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja, ka Ukrainas triecieni Krievijas militārajai rūpniecībai balstās rūpīgā mērķu izvēlē un NATO standartiem atbilstošā pieejā.

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“Identificē mērķi, pārbauda, veic trieciena novērtējumu, izvērtē zaudējumus. Tā ir kompleksa sistēma, kompleksa pieeja. Tas nav vienkārši,” skaidroja Slaidiņš.

Viņš uzsvēra, ka Krievijas aizsardzības rūpniecības komplekss ir milzīgs, tādēļ svarīgākais nav vienkārši iznīcināt kādu objektu, bet atrast kritiskos punktus – vietas, kur tiek ražotas būtiskākās detaļas.

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“Smadzenes ir smadzenes,” sacīja Slaidiņš, skaidrojot, ka izšķirošas tomēr ir arī tehnoloģijas un komponentes, bez kurām ierocis nevar darboties.

Runājot par Ukrainas attīstīto ballistikas programmu, Slaidiņš norādīja, ka publiski izskanējušie termiņi var būt arī informācijas kara daļa. “Ja kāds pateica, ka oktobrī būs ballistika, mēs varam uz to nefokusēties, jo varbūt tās jau būs augšā.”

Viņš atzina, ka Krievija pati par būtisku problēmu uzskata Ukrainas pretgaisa aizsardzību un elektroniskās karadarbības spējas. Vienlaikus Krievijai joprojām ir grūtības sasniegt nepieciešamo ieroču precizitāti.

“Sākotnējie mērķi, kas tika izvirzīti pirms tā sauktās īpašās militārās operācijas, nav sasniegti,” atgādināja Slaidiņš, piebilstot, ka Krievijai arvien grūtāk ir paskaidrot savai sabiedrībai kara rezultātus. “Visu laiku jādomā kaut kādi pekstiņi, kā pasniegt savai sabiedrībai rezultātus. Ja tu četrus gadus sēdi balandās, tad piektajā gadā tev liksies, ka nekas nav garšīgāks par šo balandu.”

Runājot par Baltkrieviju, Slaidiņš norādīja, ka Krievija izmanto tās aizsardzības rūpniecību un vairāk nekā 20 Baltkrievijas uzņēmumi sadarbojas ar Krievijas militāro kompleksu.

Viņš uzsvēra, ka Baltkrievijā izvietotie kodolieroči ir Krievijas, nevis Minskas kontrolē. “Tie ir Krievijas kodolieroči, kas atrodas Baltkrievijas teritorijā. Tur nekāda poga nebūs.”

Slaidiņš arī skaidroja, ka Krievijai nav izdevies īstenot ieceres par jaunu militāro vienību izveidi, jo frontes zaudējumi prasa pastāvīgu spēku papildināšanu. “Ar visu, ko iesauc, tiek papildinātas tās vienības, kas ir frontē. Tāpēc šie plāni par speciālām vienībām nav īsti realizēti.”

Plašāku izklāstu par Ukrainas plāniem un tās ballistikas programmu skatieties pievienotajā video!

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