Auto saulē pārvēršas par pirti? 10 veidi, kā salonu atvēsināt daudz ātrāk 0
Iekāpjot auto – sēdekļi sakarsuši, stūre ir karsta un gaiss salonā atgādina pirti? Eksperti norāda, ka ar dažiem vienkāršiem paņēmieniem iespējams būtiski samazināt karstumu automašīnā un padarīt braucienu daudz patīkamāku.
Negaidiet, līdz salons jau ir sakarsis
Daudzi kondicionieri ieslēdz tikai tad, kad automašīnā jau kļuvis neizturami karsti. Speciālisti iesaka rīkoties pretēji – izmantot kondicionēšanas sistēmu jau brauciena sākumā, kamēr salons vēl nav pārkarsis.
Pirms braukšanas izlaidiet karsto gaisu
Pirms sēsties pie stūres, ieteicams uz brīdi atvērt durvis vai logus, lai no salona izplūstu sakrājies karstais gaiss. Tas samazina slodzi kondicionierim un ļauj salonam ātrāk atdzist.
Ne vienmēr izmantojiet gaisa recirkulāciju
Sākumā recirkulācijas režīms palīdz salonu atdzesēt ātrāk, taču ilgstoši to izmantot nav ieteicams. Gaiss salonā kļūst sasmacis, turklāt aizmugurē sēdošajiem pasažieriem var kļūt nepatīkami silti. Daudzos jaunākos automobiļos vislabāk izvēlēties automātisko klimata kontroles režīmu.
Meklējiet ēnu
Lai cik pašsaprotami tas neizklausītos, automašīnas novietošana ēnā joprojām ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izvairīties no salona pārkaršanas. Ja iespējams, vērts padomāt ne tikai par to, kur ēna ir no rīta, bet arī kur tā būs pēcpusdienā.
Izmantojiet saulessargu
Atstarojošs saulessargs uz priekšējā stikla var ievērojami samazināt temperatūru salonā. Tas palīdz novirzīt saules starus un neļauj tik ļoti uzkarst stūrei, panelim un priekšējiem sēdekļiem.
Ja salonā ir ādas sēdekļi
Ādas apdare saulē sakarst īpaši ātri. Lai no tā izvairītos, eksperti iesaka sēdekļus piesegt ar segu, dvieli vai citu audumu. Ja tas nav iespējams, pirms braukšanas tos var noslaucīt ar mitru drānu.
Nevirziet visu auksto gaisu tieši sejā
Lai gan pirmajā brīdī šķiet vilinoši visas ventilācijas atveres pagriezt pret sevi, tas ne vienmēr ir efektīvākais risinājums. Karstais gaiss ceļas augšup, tāpēc sākumā ieteicams auksto gaisu novirzīt uz salona apakšējo daļu, ļaujot tam vienmērīgāk atdzesēt visu automašīnu.
Vienmēr paņemiet līdzi ūdeni
Karstā laikā svarīgi padomāt arī par sevi. Speciālisti iesaka automašīnā turēt vismaz vienu ūdens pudeli katram pasažierim, jo sastrēgumi vai ilgāks brauciens var negaidīti paildzināt ceļā pavadīto laiku.
Pārbaudiet kondicioniera stāvokli
Ja kondicionieris darbojas, bet gaiss vairs nav tik vēss kā agrāk, iespējams, sistēmai nepieciešama apkope. Tāpat ieteicams regulāri pārbaudīt salona filtru, jo aizsērējis filtrs samazina dzesēšanas efektivitāti.
Karstumu izjūt ne tikai cilvēks, bet arī automašīna
Augsta temperatūra rada papildu slodzi arī automobilim. Tāpēc svarīgi sekot līdzi dzesēšanas šķidruma līmenim un pievērst uzmanību dzinēja temperatūras rādījumiem. Ja temperatūras bultiņa tuvojas sarkanajai zonai vai panelī iedegas brīdinājuma signāls, automašīnu nepieciešams apturēt un izslēgt dzinēju pēc iespējas ātrāk.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.