“Tas nav joks!” Kazaki, ierēdņi un sportisti nosūtīti uz degvielas uzpildes stacijām – viņiem dots īpašs uzdevums 0

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LA.LV
21:28, 10. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lai novērstu konfliktus un kautiņus pie degvielas uzpildes stacijām, Krievijas kūrortpilsētā Anapā pie degvielas uzpildes stacijām izvietoti kazaki un brīvprātīgie. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāstīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

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“Kas man vakar izraisīja smaidu – ikdienas dzīve naftas lielvalstī. Kazaki, ierēdņi un sportisti tiks izvietoti Anapas degvielas uzpildes stacijās, lai novērstu krievu cīņas par benzīna kannām,” sacīja Slaidiņš.

Pēc viņa teiktā, kazaku patruļu uzdevums būs uzraudzīt rindas pie degvielas uzpildes stacijām un kontrolēt, cik daudz degvielas tiek izsniegts katram klientam. “Tas nav joks – to paziņoja Anapas pilsētas administrācija,” uzsvēra majors.

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Anapas pašvaldība patiešām paziņojusi, ka kazaki un brīvprātīgie palīdz policijai uzturēt kārtību pie degvielas uzpildes stacijām, regulē satiksmes plūsmu, novērš konfliktus un uzrauga, lai autovadītāji ievērotu noteiktos degvielas iegādes ierobežojumus.

Šādi pasākumi ieviesti saistībā ar degvielas trūkumu, ko izraisījuši Ukrainas triecieni Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūrai.

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