Ekrānšāviņš no video

VIDEO. Viena no lielākajām ugunsnelaimēm Norvēģijas vēsturē: cilvēki bēg, pāri paliek tikai pelni 6

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LETA
11:18, 18. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Milzu ugunsgrēkā Norvēģijas dienvidos nopostītas vairāk nekā 100 mājas, un vairākus simtus cilvēku nācies evakuēt, sestdien ziņo glābšanas dienestu amatpersonas.

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Ugunsgrēks Krokstadelvā Drammenes komūnā, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz rietumiem no Oslo, joprojām nav apslāpēts.

Ar liesmām cīnās apmēram 80 ugunsdzēsēji un seši helikopteri.

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Uguns izplatās uz dienvidiem mežu virzienā, un tas var pāraugt lielā savvaļas ugunsnelaimē, norādīja policijas pārstāvis.

Līdz šim vienam iedzīvotājam, kas bija saelpojies nedaudz dūmu, bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība. Vieglus ievainojumus guvis arī viens ugunsdzēsējs.

Ziņu par bezvēsts pazudušām personām nav.

Pagaidām nav skaidrs, kur ugunsgrēks izcēlies un kādi bijuši tā cēloņi.

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