VIDEO. Viena no lielākajām ugunsnelaimēm Norvēģijas vēsturē: cilvēki bēg, pāri paliek tikai pelni 6
Milzu ugunsgrēkā Norvēģijas dienvidos nopostītas vairāk nekā 100 mājas, un vairākus simtus cilvēku nācies evakuēt, sestdien ziņo glābšanas dienestu amatpersonas.
Ugunsgrēks Krokstadelvā Drammenes komūnā, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz rietumiem no Oslo, joprojām nav apslāpēts.
Ar liesmām cīnās apmēram 80 ugunsdzēsēji un seši helikopteri.
Uguns izplatās uz dienvidiem mežu virzienā, un tas var pāraugt lielā savvaļas ugunsnelaimē, norādīja policijas pārstāvis.
Līdz šim vienam iedzīvotājam, kas bija saelpojies nedaudz dūmu, bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība. Vieglus ievainojumus guvis arī viens ugunsdzēsējs.
Ziņu par bezvēsts pazudušām personām nav.
Pagaidām nav skaidrs, kur ugunsgrēks izcēlies un kādi bijuši tā cēloņi.
NORWAY IS IN FLAMES 🇳🇴🇮🇱
A wildfire tore through townhouses, destroying hundreds of homes and forcing evacuations.
It happened two days after Norway voted to ban all goods and investments linked to illegal Israeli settlements in the West Bank.
Just a coincidence? pic.twitter.com/UDNtUy9C0T
— Parody Jeff (@Parodyjeffx) July 18, 2026
A house caught fire in Krokstadelva, Norway pic.twitter.com/dq3bbWZ8Tz
— Surajit (@surajit_ghosh2) July 18, 2026
UPDATE – Fire in Drammen, Norway is now under control.
More than 100 homes were destroyed, 400 people evacuated https://t.co/hOeE4XLUj1 pic.twitter.com/XHqFIt3Wxs
— Nordic News (@Nordic_News) July 18, 2026
More than 100 homes have been destroyed after a massive fire swept through a residential area near Drammen, Norway. Dramatic footage shows helicopters dropping water as thick smoke blankets the hillside. Authorities say there are no reports of casualties, and the cause of the… pic.twitter.com/QqiwX7SrXv
— APT News (@APT__News) July 18, 2026
A massive fire in Drammen, Norway, has destroyed over 100 homes. The blaze broke out Friday afternoon in Krokstadelva, a residential area about 50 km west of Oslo, and quickly spread through terraced housing and into surrounding forest terrain amid strong winds and dry, hot… pic.twitter.com/K49Bb1suHI
— Qeeb (@Qeeb_1) July 18, 2026