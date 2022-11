Vakar ievainotos Ukrainas karavīrus RAKUS apciemoja Ukrainas vēstnieks Latvijā. Viņu pavadīja stacionāra “Biķernieki” galvenais ārsts Juris Nikolajenko (no kreisās), “M-help.com” pārstāvis Mārtiņš Medinieks, Rehabilitācijas klīnikas virs ārste Zane Dambe un veselības ministra biroja vadītāja Vladislava Marāne. Foto: RAKUS

Smagi ievainotie karavīri atlabst Latvijā – kā notiek palīdzības sniegšana? Ieteikt







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No Ukrainas uz Latviju ir atvesti 40 smagi ievainoti karavīri, galvenokārt divdesmit un trīsdesmitgadīgi puiši, kurus ārstē Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS). Daļa no viņiem atlabst Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”. Gan ārstēšanu, gan arī rehabilitāciju apmaksā Latvijas valsts, arī slimnieku atvešanu no Ukrainas un atgādāšanu atpakaļ finansē mūsu valsts.

Pārved speciāli pielāgotos autobusos

Pirmais autobuss ar 22 Ukrainas pacientiem ieradās augustā, bet otrs aizvadītajā nedēļā uz RAKUS atveda 18 kareivjus. Par to, lai šie cilvēki, kuri ir guvuši smagus ievainojumus, varētu izturēt vairāk nekā divus tūkstošus kilometru garo ceļu, rūpējas IT kompānija “M-help.com”, kuru vada Arvis Rekets.

Pirms kara šis uzņēmums darbojās medicīnas IT laukā, strādāja ar medicīnas mākslīgo intelektu, bet, Krievijai iebrūkot Ukrainā, pārorientēja savu darbību tā, lai varētu palīdzēt ārstēt karā cietušos. Uzņēmums izveidoja atbalsta projektu, kura ietvaros bez maksas uzprogrammēja Ukrainas veselības ministrijai ievainoto karavīru un civiliedzīvotāju pieprasījuma sistēmu.

Uzņēmuma vadītājs pastāstīja, ka pirmās iestrādes šajā jomā izveidojušās tad, kad bijis jākoordinē palīdzības sniegšana Ukrainas slimnīcām – jānodrošina apjomīgu medicīnas kravu piegāde no Ziemeļīrijas, Lielbritānijas un citām valstīm.

“Izveidojām IT sistēmu, kur no visas Eiropas varēja pieteikt savu palīdzību Ukrainas slimnīcām. Ar laiku radās labi kontakti, tāpēc mūs palūdza palīgā sakoordinēt karavīru un civiliedzīvotāju vešanu no Ukrainas uz Latviju un atpakaļ. Ukrainā ievainoto daudzums ir milzīgs, medicīnas sistēma ar to netiek galā, tāpēc daudzu valstu valdības palīdz paņemt slimniekus, kuriem ir smags veselības stāvoklis un kuri ir ilgāk ārstējami, kuriem ir nepieciešama vairākkārtīga ķirurģiska iejaukšanās, rehabilitācija, un tādējādi atvieglot Ukrainas veselības sistēmas,” pastāstīja Arvis Rekets.

“M-help.com” ir izveidojusies laba sadarbība ar Ukrainas Veselības ministriju un Ukrainas bruņoto spēku medicīnisko pavēlniecību, kā arī ar Ukrainas Augstākās Radas deputāta Georgija Logvinska izveidoto fondu, ar kura palīdzību ir sagādāti speciāli aprīkoti autobusi ievainoto karavīru pārvešanai uz Latviju.

Tie aprīkoti ar gulošajiem slimniekiem piemērotām gultām un visu nepieciešamo neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai, kā arī kopā ar ievainotajiem brauc pavadošais medicīniskais personāls no Ukrainas. Šie autobusi mērojot garo ceļu daudz līganāk nekā jebkura vieglā automašīna, tāpēc pacienti tiekot pārvietoti salīdzinoši komfortablos apstākļos un bez problēmām atvesti atpakaļ.

Tiem, kuriem neesot vajadzīga pārvešana guļus stāvoklī, labi palīdzot arī Latvijas brīvprātīgo organizētais tā sauktais tvitera konvojs, kas uz Ukrainu nogādā apvidus automašīnas un citas nepieciešamās lietas.

Iesaista multidisciplināru ārstu komandu

“M-help.com” izveidojis arī drošu medicīnisko datu programmu, kas dod iespēju RAKUS ārstiem jau laikus iepazīties ar ievainoto karavīru veselības stāvokli un pārliecināties, vai visiem, kuri ir pieteikti ārstēšanai Latvijā, būs iespējams sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

RAKUS ārstniecības direktore Ilze Pučkure informēja, ka ar Ukrainas Aizsardzības ministrijas un “M-help.com” palīdzību slimnīca saņemot pacientu sarakstus, kuros norādīts, kāda veida ievainojumi ir karavīriem. Kad ir pārliecība, ka pacientus būs iespējams šeit ārstēt, tad ļoti svarīgi esot rast pārliecību arī par to, vai viņi spēšot izturēt vismaz 16 stundu garo ceļu līdz Latvijai.

“Augustā atveda pirmo kareivju grupu – 22 cilvēkus. Šobrīd no viņiem Latvijā vēl ir pieci pacienti, kuri turpina ārstēties. Kareivjus, kuri izārstējušies un sasnieguši apmierinošu funkcionālo stāvokli, aizved atpakaļ uz Ukrainu. Viņi guvuši ļoti smagas traumas.

Karavīriem tika veiktas dažādas rekonstruktīvās operācijas, iesaistot multidisciplināras komandas – traumatologus, mikroķirurgus, neiroķirurgus, vispārējās ķirurģijas ārstus un arī rehabilitologus. Tos, kuriem ir apakšējo ekstremitāšu bojājumi vai amputācija, pēc ārstēšanās RAKUS nosūtījām uz “Vaivariem”, kur viņi saņēma apakšējo ekstremitāšu protēzes, lai, cik vien pilnvērtīgi tas ir iespējams, varētu atgriezties dzīvē,” pastāstīja Ilze Pučkure.

Pagājušajā nedēļā ieradās otrs autobuss ar 18 karā cietušajiem cīnītājiem. No viņiem četri tika nogādāti “Vaivaros”, kur smagus ievainojumus guvušajiem kareivjiem veiks apakšējo ekstremitāšu protezēšanu, bet pārējie turpināšot ārstēties RAKUS no trim mēnešiem līdz pat pusgadam.

I. Pučkure: “Ukrainas pacientiem būs virkne dažādu operāciju, patlaban tiek veikti dažādi izmeklējumi. Daudzi ir guvuši smagus ķermeņa bojājumus, nervu bojājumus, kur ir nepieciešamas mikroķirurģiskas operācijas, atvesti arī pacienti ar apdegumiem.”

RAKUS ārstniecības direktore sacīja, ka slimnīca gada laikā varētu uzņemt 100–150 ievainoto Ukrainas karavīru. Jārēķinoties ar to, vai būs vai nebūs gripas epidēmija, vai izplatīsies kovida infekcija, būtiski esot arī tas, cik daudziem Latvijas pacientiem būšot nepieciešama mikroķirurģiskā palīdzība.

Sekas uz visu dzīvi

“Prognozējam, ka ārstēšanās ilgst apmēram trīs četrus mēnešus, un tikai pēc tam mēs atkal varam uzņemt jaunus pacientus no Ukrainas. Skaidrs ir arī tas, ka viņus nav iespējams pilnībā atgriezt dzīvē vai kara laukā, šiem cilvēkiem visu dzīvi ir nepieciešama rehabilitācija. Tas ir ļoti traģiski šiem smagi ievainotajiem divdesmitgadīgajiem un trīsdesmitgadīgajiem puišiem,” atzina Ilze Pučkure.

Savukārt “M-help.com” vadītājs Arvis Rekets ne tikai palīdz nogādāt ievainotos Ukrainas karavīrus uz Latviju, bet jau ievadījis sarunas ar Zviedrijas valdību, kā arī mēģina vienoties ar slimnīcām arī citās valstīs, kas būtu ar mieru ārstēt smagi cietušos Ukrainas cīnītājus.

“To dara arī Igaunija, Lietuva, Polija, Izraēla, ASV… Ievainoto civiliedzīvotāju un militāro personu saraksts ir bezgalīgi liels, un tas katru dienu papildinās,” sacīja Rekets un piebilda, ka, visticamāk, šī medicīniskās palīdzības programma varētu turpināties vairākus gadus un uz Latviju kopumā varētu pārvest apmēram 500 pacientu.

Finansējums ukraiņu ārstēšanai

* No Latvijas valsts budžeta Ukrainas civiliedzīvotāju, tajā skaitā militārpersonu, ārstēšanai no šī gada 1. marta līdz 31. maijam piešķirti 1 111 580 eiro.

* Karadarbībā cietušo militārpersonu un ģimenes locekļu rehabilitācijai Valsts nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, transporta izdevumiem Latvijā un medicīnisko dokumentu tulkošanai rezervēti 238 880 eiro.

Avots: Nacionālais veselības dienests