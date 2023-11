Ziema Latvijas pilsētāss 2023

Sniega trakums! Sabiedriskais transports kavējas, šoferiem jārēķinās ar sniegu un jāplāno papildu laiks braucieniem







Autovadītāji otrdienas rītā aicināti rēķināties ar sniegu un plānot papildu laiku braucieniem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

LVC norāda, ka, ņemot vērā intensīvo snigšanu šonakt, kas daudzviet turpinās, autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka uz valsts autoceļiem var būt sniega kārta. LVC aicina plānot papildu laiku braucieniem, rēķinoties ar ziemas laikapstākļiem.

Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi var būt uz vietējās nozīmes autoceļiem ar zemu uzturēšanas klasi un grants segumu. Ceļus ar grants segumu ziemā uztur ar piebrauktu sniega kārtu, kura veidojas satiksmes rezultātā. Piebraukto sniegu rievo, bet bīstamos posmus – pagriezienus un uzkalnus – kaisa ar smilti.

Šodien uz plkst.6.30 uz valsts autoceļiem strādāja 141 ziemas tehnikas vienība, darbi turpināsies arī visu dienu. Uzturēšanas darbu uzdevums ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, ar tiem nav iespējams novērst ziemas laikapstākļus.

Jārēķinās, ka ceļu uzturēšana notiek prioritārā secībā, atbilstoši uzturēšanas klasēm. Pirmkārt tiek tīrīti noslogotākie ceļu posmi, bet pilnībā notīrīt no sniega ceļus būs iespējams tikai pēc snigšanas beigām. Valsts vietējās nozīmēs autoceļi ir ar mazāko satiksmes intensitāti un ar zemāko uzturēšanas klasi, tie tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu un uzturēšanas darbi uz tiem tiek veikti pēc tam, kad ir notīrīti valsts galvenie un reģionālie autoceļi, kuriem ir lielāka uzturēšanas klase. Tāpēc braukšanas apstākļi uz valsts vietējiem autoceļiem patlaban var būt īpaši sarežģīti, norāda LVC.

🌨️Daudzviet turpina snigt, uz ceļa var būt gan sniega kārta, gan apledojums. Atgādinām, ka ceļu uzturēšana notiek prioritārā secībā, pirmām kārtām tīra noslogotākos ceļu posmus. Šādos apstākļos īpaši grūti izbraucami ir vietējie ceļi ar grants segumu 👉https://t.co/dv31AkIYrg pic.twitter.com/quIfuz39x4 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 28, 2023

Rīgā stiprās snigšanas dēļ kavējas sabiedriskais transports.

Kā aģentūru LETA informēja SIA “Rīgas satiksme” pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane, pēc plkst.7 autobusu un trolejbusu kavējumi maršrutos sasniedza aptuveni 15 minūtes.

Laikapstākļu dēļ, pilsētā ir lēnāka satiksmes kustība, līdz ar to iespējami kavējumi arī sabiedriskajam transportam. Autobusiem līdz 30 minūtēm, trolejbusiem līdz 20, bet tramvajiem līdz 10 minūtēm. Aicinām ieplānot papildu laiku ceļā. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 28, 2023

Viņa piebilda, ka ik pa laikam kādā maršrutā palielinās kavējumi satiksmes negadījumu dēļ, saslīdējušām automašīnām un citiem negadījumiem.

Līdz ar to pasažieriem esot jārēķinās, ka ceļā būs jāpavada ilgāks laiks, nekā ierasts.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka šorīt Rīgā novērojama spēcīga snigšana un īsā laika posmā sniega kārta palielinājās par desmit centimetriem, kā arī veidojas līdz 20 centimetru biezi sniega sanesumi.

Tādēļ ielās un uz ietvēm ir apgrūtināta pārvietošanās.

Jau no plkst.1 naktī tiek veikta ielu kaisīšana un darbā iesaistīta visa pieejamā tehnika, bet no plkst.4 sākta ietvju tīrīšana, kurā iesaistītas 48 tehnikas vienības un septiņas brigādes, kas veic darbu ar rokām vietās, kur netiek klāt tehnika.

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, iespēju robežās izvēlēties veikt darba pienākumus attālināti vai arī savlaicīgi plānot izbraukšanas laiku un maršrutu, rēķinoties, ka ceļā var būt jāpavada ilgāks laiks nekā ierasts.

Otrdienas rītā lielākā daļa Latvijas autoceļu sniegoti un apledo, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).

Otrdienas rītā sniegs un apledojums lielākajā daļā Latvijas teritorijas apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 141 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem, norāda LVC.

Otrdienas rītā Latvijas lielākajā daļā turpinās nokrišņi – galvenokārt neliels sniegs, vietām valsts rietumu un centrālajā daļā snieg stipri, liecina meteoroloģiskā informācija.

Dziļākais sniegs valsts novērojumu stacijās piecos rītā bija 20-23 centimetri Alūksnē, Dagdā, Krāslavas novada Piedrujā un Līvānu novada Rožupē. Lielākais sniega segas biezuma pieaugums kopš pirmdienas pēcpusdienas novērots Alūksnē (no 14 līdz 23 centimetriem), Ogresgalā (no septiņiem līdz 15 centimetriem), Rēzeknē (no pieciem līdz 15 centimetriem) un Rīgas centrā (no trim līdz deviņiem centimetriem).