Sniegs, saule, pērkons, lietus… Pie pārsteigumiem esam pieraduši, bet kādu laiku varam gaidīt rīt?
Vienu dienu debesīs parādās saule, bet nākamajā jau jāmeklē lietussargs. Ko varam sagaidīt rīt?
Ceturtdien visā Latvijā pieņemsies spēkā dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, prognozē sinoptiķi.
Vējainākais laiks gaidāms valsts rietumu daļā. Vējš pakāpeniski pierims naktī uz piektdienu.
Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu būs Kurzemē, kur vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13..+18 grādiem, dažviet valsts austrumos – līdz +11 grādiem.
Dienā mākoņu kļūs vairāk un dienas otrajā pusē Kurzemē, sākot no dienvidrietumiem, gaidāms lietus. Gaiss sasils līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā ceturtdien būs neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies, bet vēl nelīs. Dienvidaustrumu vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +17 grādi naktī un +23..+24 grādi pēcpusdienā.