TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas deputāts Edvīns Šnore, runājot par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbu, uzsvēra, ka šai iestādei jābūt pilnīgi neitrālai un neatkarīgai no politiskām ietekmēm. Tomēr viņš nav pārliecināts, vai birojs patiešām spēj pilnībā to ievērot.

“KNAB vajadzētu būt neitrālam, no politikas neatkarīgam. KANB ir pakļauts premjerministram, bet tam nevajadzētu būt atkarīgam no premjerministra politiskās piederības. Un es neesmu īsti pārliecināts, vai tas tā tiešām ir,” raidījumā pauda Šnore.

Viņš piebilda, ka bieži vien KNAB neuzskata skandalozas lietas par pietiekami nopietnām, lai veiktu izmeklēšanu, piemēram, gadījumus, kas saistīti ar aplokšņu algām.

Šnore uzsvēra, ka KNAB būtu jānodarbojas ar korupcijas novēršanu un jāuzrauga, lai politiķi neiesaistītos nelikumīgās darbībās.

“Man kā vērotājam tas šķiet diezgan dīvaini. KNAB, kas uzrauga un novērš korupciju, viņiem vajadzētu skatīties, lai politiķi ar šādām lietām nenodarbotos.”

Deputāts atklāti saka: “Es nezinu, vai KNAB tiešām līdz galam tos savus pienākumus veic, un vai tas ir atkarīgs no tā, ka KNAB nevar ķerties klāt priekšniecībai. Un priekšniecība ir premjerministre no “Vienotības”,” piebilda deputāts, uzsverot, ka KNAB jānodarbojas ar to, kas rakstīts dokumentos, bet, cik labi, tas izdodas, tas ir atklāts jautājums.