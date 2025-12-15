Šo svētdien varēs satikt Ziemassvētku vecīti “Lidl” veikalā 0
Svētki jau klauvē pie durvīm, tādēļ šajā īpašajā laikā “Lidl” aicina ikvienu uz sirsnīgu tikšanos ar pašu Ziemassvētku vecīti. Gan maziem, gan lielajiem būs iespēja pastāstīt Ziemassvētku vecītim par saviem labajiem darbiem, dalīties sapņos un nofotografēties.
Šo svētdien, 21. decembrī, Ziemassvētku vecīti varēs satikt Rīgas centrā – Sporta ielas “Lidl” veikalā no plkst.11 .00 līdz 13.00.
Pagājušajās svētdienās, 7. decembrī un 14. decembrī, maģisko svētku satikšanos jau piedzīvoju Kalnciema ielas un Brīvības ielas “Lidl” veikalu klienti, kas izmantoja iespēju gan dalīties savās svētku velmēs ar Ziemassvētku vecīti, gan uzcienāties ar kādu našķi un uzņemt bildes piemiņai.
Svētku laikā ikvienam būs iespēja iesaistīties arī “Lidl” labdarības akcijā “Katrs ābols ir svarīgs”. Par katru pārdoto ābolu kilogramu laika posmā no 24. novembra līdz 21. decembrim “Lidl” ziedos 0,10 eiro SOS Bērnu ciematu asociācijai. Savāktie līdzekļi tiks novirzīti svētku mielastiem visos SOS bērnu ciematos un jauniešu mājās Latvijā, kā arī nodrošinās izglītojošu atbalstu veselīga uztura zināšanu un prasmju attīstīšanai.
Aicinām ikvienu izmantot šo iespēju un radīt neaizmirstamas atmiņas kopā ar Ziemassvētku vecīti. Jo maģiskie svētku brīži ir vērtīgi!
Iegādājoties svētkiem un ikdienai nepieciešamās lietas “Lidl” veikalos, ikviens klients piedalās loterijā, kuras galvenā balva ir jauns auto “Škoda Koniaq”. Tāpat katru nedēļu tiks izlozētas arī “Lidl” dāvanu kartes 100 EUR vērtībā. Lai piedalītos loterijā, jāiepērkas par 25 eiro un jāiesniedz digitālais zīmogs lietotnē “Lidl Plus”. Tik vienkārši, izbaudi svētkus, un, iespējams, Tu Jaunajā gadā iebrauksi ar jaunu auto!*
* Izlozes periods: 24.11.–28.12.2025. Loterijas atļaujas Nr. 8797.