Uz slidena ceļa ātrums jāsamazina ļoti uzmanīgi.
Šoferi, uzmanīgi! Ziemassvētku brīvdienas varētu sākties ar sliktām ziņām 0

LETA
10:25, 19. decembris 2025
23. un 24. decembrī Latvijā gaidāms temperatūras kritums, brīvdienu turpinājumā – mainīgi laikapstākļi, liecina pašreizējā “Global Forecast System” prognoze.

Pirmssvētku sestdienā gaidāms lietus, svētdien tikai vietām Vidzemē un Latgalē uzlīs, gaisa temperatūra sasniegs +2..+7 grādus. Pirmdien kļūs pāris grādus vēsāks un dažviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi.

Paredzams, ka otrdien Latvijā no ziemeļaustrumiem ieplūdīs aukstāks un sausāks gaiss, – vakarā jau visā valstī iespējams sals. Sniega būs maz, tādēļ galvenokārt gaidāms kailsals.

24. decembrī iespējams saulains laiks un gaisa temperatūra dažviet valsts austrumu daļā var noslīdēt zem -10 grādiem, tomēr jau Pirmajos Ziemassvētkos piekrastē iespējams atkusnis, tāpat daudzviet Latvijā var uzsnigt sniegs.

Dažkārtēji nokrišņi un svārstīga gaisa temperatūra prognozēta arī turpmāk, bet valsts austrumos gaidāms noturīgs sals.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem Ziemassvētku un Jaunā gada nedēļa Latvijā gaidāma aptuveni divus grādus aukstāka par normu. Ziemīgi laikapstākļi prognozēti janvāra lielāko daļu.

