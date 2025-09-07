Foto. pexels.com/Pixabay

Somija ķērusies pie drastiskiem lēmumiem! Tiks ieviestas būtiskas izmaiņas rezervistu iesaukšanā militārajā dienestā 0

LA.LV
13:01, 7. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Somijas valdība ierosinājusi paaugstināt rezervistu maksimālo vecuma slieksni. Turpmāk iesaucamie būtu pakļauti militārajam dienestam līdz gada beigām, kurā viņiem aprit 65 gadi, neatkarīgi no viņu militārās pakāpes. Piedāvātās izmaiņas attiektos uz visām militārajam dienestam pakļautajām personām, kas dzimušas 1966. gadā vai vēlāk.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
FOTO. Vai atceries filmu par Sprīdīti? Apskaties, kā tagad izskatās Princeses Zeltītes un Sprīdīša lomas atveidotāji
VIDEO. Lidostā policijas suns neatlaidīgi ošņā ceļotājas koferi, pēc pārbaudes tajā atklājas negaidīts saturs
Lasīt citas ziņas

Aizsardzības ministrs Anti Häkänens 4. septembrī iesniedza valdības priekšlikumu parlamentam nosūtīšanai debatēm. Ministrs uzsvēra, ka Somijas nacionālā aizsardzība joprojām balstās uz spēcīgu gribu aizstāvēt valsti un plašu rezervi. Pēc viņa teiktā, vecuma sliekšņa paaugstināšana ir arī bieži izteikta pilsoņu vēlme.

Priekšlikums pagarinātu iesaucamo pieejamību par 15 gadiem ierindas karavīriem un par 5 gadiem virsniekiem un instruktoru korpusam. Tas arī nodrošinātu Aizsardzības spēkiem un Somijas Robežsardzei plašākas iespējas iecelt personas atbildīgos amatos ārkārtas situācijās neatkarīgi no viņu pakāpes.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
Patiesības mirklis ir klāt – turpināsim sildīties saulē vai sāksim kurt kamīnus?! Laika prognoze nākamajai nedēļai
VIDEO. Lidostā policijas suns neatlaidīgi ošņā ceļotājas koferi, pēc pārbaudes tajā atklājas negaidīts saturs

Ministrs arī norādīja, ka saskaņā ar paredzētajām likumdošanas izmaiņām dalībai brīvprātīgās nacionālās aizsardzības aktivitātēs vairs nebūtu noteikts augšējais vecuma ierobežojums.

Ja reformas tiks apstiprinātas, rezervistu skaits piecu gadu pārejas periodā pieaugtu par 125 000 cilvēku. Līdz 2031. gadam rezerve veidotu aptuveni vienu miljonu cilvēku.

Atbilstošas izmaiņas tiktu veiktas arī Civilā dienesta likumā.

Valdība plāno, ka jaunie likumi stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps nogriež daļu drošības finansējuma Baltijai – Eiropa satraukta
“Vienam šis gandrīz beidzās ļoti bēdīgi…” Vecāki, ignorējot noteikumus Uzvaras parka skeitparkā, apdraud savu bērnu drošību
Dronu nozīme kļūst arvien lielāka. NBS sper nozīmīgu soli, lai tos vēl vairāk integrētu aizsardzībā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.