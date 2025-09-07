Somija ķērusies pie drastiskiem lēmumiem! Tiks ieviestas būtiskas izmaiņas rezervistu iesaukšanā militārajā dienestā 0
Somijas valdība ierosinājusi paaugstināt rezervistu maksimālo vecuma slieksni. Turpmāk iesaucamie būtu pakļauti militārajam dienestam līdz gada beigām, kurā viņiem aprit 65 gadi, neatkarīgi no viņu militārās pakāpes. Piedāvātās izmaiņas attiektos uz visām militārajam dienestam pakļautajām personām, kas dzimušas 1966. gadā vai vēlāk.
Aizsardzības ministrs Anti Häkänens 4. septembrī iesniedza valdības priekšlikumu parlamentam nosūtīšanai debatēm. Ministrs uzsvēra, ka Somijas nacionālā aizsardzība joprojām balstās uz spēcīgu gribu aizstāvēt valsti un plašu rezervi. Pēc viņa teiktā, vecuma sliekšņa paaugstināšana ir arī bieži izteikta pilsoņu vēlme.
Priekšlikums pagarinātu iesaucamo pieejamību par 15 gadiem ierindas karavīriem un par 5 gadiem virsniekiem un instruktoru korpusam. Tas arī nodrošinātu Aizsardzības spēkiem un Somijas Robežsardzei plašākas iespējas iecelt personas atbildīgos amatos ārkārtas situācijās neatkarīgi no viņu pakāpes.
Ministrs arī norādīja, ka saskaņā ar paredzētajām likumdošanas izmaiņām dalībai brīvprātīgās nacionālās aizsardzības aktivitātēs vairs nebūtu noteikts augšējais vecuma ierobežojums.
Atbilstošas izmaiņas tiktu veiktas arī Civilā dienesta likumā.
Valdība plāno, ka jaunie likumi stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī.