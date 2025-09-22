Nesen rakstu sērijā “Negodīgas algas” publicēju kādas jaunās medmāsas stāstu, kura atklāj, ka ir gatava strādāt jebkurā slimnīcā, tomēr viņai Latvijā netiek dota iespēja. Atsaucoties uz šo rakstu, man atrakstīja vēstuli vēl viena medmāsa, kura pastāsta, ka arī tad, ja pie darba tiec, attieksme mūsu slimnīcās bieži vien ir neizturama.
Lelde raksta: “Medicīnā ļoti trūkst medmāsas, bet man liekas kad tas ir tikai uz papīra. Agrāk strādāju par māsu palīgu. Iemācījos par medmāsu, jo virsmāsa redzēja manī ko vairāk. Šī gada vasarā sapratu, ka ar vienu algu nevaru uzturēt ģimeni, jo man ir 4 bērni, un atradu otru darbu, kur jau agrāk biju strādājusi un pat ieguvusi atzinības rakstu par labu darbu.
Sapratu, ka darbs patīk, bet ne kolektīvs. Vienu dienu to pateicu kādai no kolēģiem un tas nonāca līdz virsmāsai. Protams, zvans un mani atlaiž pārbaudes laikā. Nepaskaidrojot neko, bet aiz muguras runā, ka esmu rupja un kāda vēl. Tik nezin kā pirms tam es par labu darbu saņēmu atzinības rakstu, laikam to dod arī par rupjībām.
Secinājums viens, ja tavs deguns nepatīk, tad no darba vari atvadīties. Pats labākais ir tas, ka strādāt citā nodaļā uzreiz varēju un pārbaudes laiks nebija vairs jāiet pa jaunam.
Tā kā domāju, ka cilvēku resursi tiek arī izmantoti vasaras laikā, lai citi tiek atvaļinājumā un pēc tam tu neesi vairs vajadzīgs. Pagājusi nedēļa zvana no tās pašas iestādes un jautā vai negribu atgriezties uz pusslodzi citā nodaļā, uz ko atbildēju: “ko tad es tik rupja nekam nederīga jaunā māsa tur darīšu!” Ceru manu domu sapratāt. Viss ir ļoti atkarīgs no tiešā priekšnieka, jo, ja tam neglaudīsi pa spalvai, nekas labs galā nesanāks.
Slimnīcā ļoti skatās uz darbiniekiem kā uz mēsliem, ja kontā nav tūkstoši. Nav naudas, tad jau neesi labs ārsts. Šādu stāstu ir daudz, tikai visi klusē. Domāju iesniegt prasību tiesā, bet bail zaudēt. Un vēl vecākā gadagājuma dakteri uz jauniem darbiniekiem skatās ļoti slikti. Pēc katras maiņas sajūta tāda, ka esi izdarījis ko nepareizi. Un līdz ar to visi jaunieši, kam ir valodas zināšanas, ir prom ārzemēs, jo attieksme slimnīcās ir drausmīga!”
Vai arī tu esi piedzīvojis negodīgu attieksmi savā darba vietā? Varbūt kādu citu konfliktu, netaisnību, likuma pārkāpumu, par ko anonīmi vēlies pastāstīt plašāk? Raksti man uz [email protected]. Runāsim par noklusēto skaļi!