“Spļauj visiem virsū!” Situācija ap Zaporižjas AES ir bīstams precedents visai globālās drošības sistēmai 0
Zemessardzes kapteinis Māris Bruža, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pievērsās situācijai, kas izveidojusies ap Zaporižjas atomelektrostaciju. Starptautiskais eksperts Ali Reza Rezazade norādījis, ka notiekošais ap Zaporižjas AES ir bīstams precedents visai globālās drošības sistēmai.
Bruža raidījumā informēja, ko eksperts ir sacījis: “Zaporižjas AES faktiski ir pārvērsta par militāro bāzi, neskatoties uz starptautisko novērotāju pastāvīgo klātbūtni. Tieši AES teritorijā un blakus esošajās zonās Krievijas karaspēks ir izvietojis pretgaisa aizsardzības sistēmas un radioelektroniskās cīņas vienības. Tādējādi civilā kodoliekārta tiek izmantota kā militārās infrastruktūras elements, kas rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un visus kodoldrošības pamatprincipus.”
Īpaši paradoksāli tas ir, ņemot vērā, ka Krievija pati ir Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūras sastāvā. Taču realitātē redzams, ka šie noteikumi tiek pilnībā ignorēti.
“Spļauj visiem virsū! Pilnīgi visiem starptautiskajiem noteikumiem, norunām, līgumiem,” sacīja Bruža.
Kā pierādījums tam kalpo nesen publiskota informācija par kādu Krievijas karavīru, kurš, izmantojot savu civilo e-pastu, nosūtījis atskaiti savam priekšniekam par netālu no atomelektrostacijas nokritušu, visticamāk, Ukrainas izlūkdronu. Ziņojumā detalizēti aprakstītas Krievijas vienību atrašanās vietas atomelektrostacijas tuvumā. Tas vēlreiz apliecina, ka šis objekts tiek izmantots kā militārā bāze.
Krievijas armija izmanto atomelektrostaciju kā vairogu, labi apzinoties, ka Ukraina atturēsies no jebkādiem triecieniem šim objektam, jo tas varētu izraisīt plaša mēroga ekoloģisku katastrofu.
Kā pauda Zemessardzes kapteinis Māris Bruža, situācija ap Zaporižjas AES ir kārtējais apliecinājums tam, ka krievi netaisās neko ievērot. “Viņiem ir vienalga, ko citi par to domā. Un tie, kas vēl cer uz kaut kādu miera līguma parakstīšanu, tad miera līgums tiks parakstīts ar dakšām ūdenī no krievu puses…”