Foto: AP/Scanpix

Spriedze saasinās: ASV dod triecienus Irānai pēc uzbrukumiem Hormuza šaurumā 0

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LETA
7:28, 8. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV bruņotie spēki otrdienas vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.

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ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja, ka “spēcīgie” triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu, un “radīs lielas izmaksas [Irānai] par uzbrukumiem komerciālajiem kravu pārvadājumiem”.

CENTCOM informēja, ka kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmām, pretkuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas Revolucionārās gvardes ātrlaivām.

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CENTCOM brīdināja, ka ASV armija ir gatava sodīt Irānu par jebkuru vienošanās pārkāpšanu par uguns pārtraukšanu.

Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstītu pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkalatvēršanu. Sankcijas tika atjaunotas, atbildot uz uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā.

“Irānas darbības [Hormuza] šaurumā ir pilnīgi nepieņemamas Savienotajām Valstīm, un tām būs sekas,” ziņu aģentūrai AFP paziņoja ASV amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.

Amatpersona sacīja, ka ASV un Irānas saprašanās memorands “pilnīgi balstās uz izpildi”, un brīdināja, ka Teherāna gūs labumu no tā tikai tad, ja demonstrēs “labu uzvedību”.

Reaģējot uz ASV uzbrukumu, Irāna devusi triecienus Bahreinai un Kuveitai.

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