Foto: Scanpix/AFP/EPA/LETA

Spriedzei ap Grenlandi pieaugot, Eiropadomes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas samitu 0

LETA
7:31, 19. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta svētdien paziņojis, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi tuvāko dienu laikā tiksies, lai apspriestu ASV prezidenta Donalda Trampa draudus noteikt īpašus muitas tarifus valstīm, kas iebilst pret viņa ieceri pārņemt savā kontrolē Grenlandi.

“Ņemot vērā neseno notikumu svarīgumu un nolūkā koordinēt turpmāko [rīcību], esmu izlēmis tuvākajās dienās sasaukt Eiropadomes ārkārtas sēdi,” sociālās saziņas vietnēs paziņojis Košta.

Viņš norādījis, ka pēc konsultācijām ar dalībvalstīm guvis pārliecību, ka spriedze saistībā ar Grenlandi apdraud transatlantiskās attiecības un ka Trampa draudi nav savienojami ar ES un ASV tirdzniecības līgumu.

Košta piebildis, ka ES ir gatava sevi aizsargāt pret spiedienu. Tajā pašā laikā bloks vēlas turpināt konstruktīvu sadarbību ar ASV.

Pastāv kopīgas transatlantiskās drošības intereses Arktikā, kas nodrošināmas NATO sadarbības ietvaros, uzsvēris Eiropadomes priekšsēdētājs.

ES amatpersonas vēsta, ka samits varētu notikt ceturtdien.

Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.

Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.

Tikmēr laikraksts “The Financial Times” ziņo, ka ES apsver atbildes pasākumus pret ASV. Tie ietver tarifus 93 miljardu eiro apmērā, ar ko tiks aplikts imports no Savienotajām Valstīm, kā arī ierobežojumus amerikāņu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas tirgū.

