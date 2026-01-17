Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Alex Brandon

Tramps: Astoņām Eiropas valstīm draud 10% tarifs par pretošanos ASV kontrolei pār Grenlandi 7

19:16, 17. janvāris 2026
Donalds Tramps paziņojis, ka noteiks 10% tarifus NATO valstīm, tostarp Apvienotajai Karalistei, Francijai un Vācijai, kuras izvietojušas karaspēku Grenlandē saistībā ar ASV draudiem pārņemt kontroli pār šo Arktikas salu, ziņo “The Guardian”.

Garā ierakstā “Truth Social” Tramps rakstīja, ka “Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Francija, Vācija, Apvienotā Karaliste, Nīderlande un Somija ir devušās uz Grenlandi neskaidros nolūkos”, piebilstot: “Šī ir ārkārtīgi bīstama situācija mūsu planētas drošībai, aizsardzībai un izdzīvošanai.”

ASV prezidents norādīja, ka no 1. februāra šīm valstīm tiks piemērots 10% tarifs visām precēm, ko tās eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm, bet no 1. jūnija tarifs pieaugs līdz 25%.

“Šis tarifs būs jāmaksā līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanās par Grenlandes pilnīgu un galīgu iegādi,” piebilda Tramps.

Viņš atkārtoti brīdināja, ka “Ķīna un Krievija vēlas Grenlandi”, uzsverot, ka “Dānija tur neko nespēj darīt.”

Donalds Tramps paziņojis, ka “uz spēles ir likts pasaules miers”, vienlaikus izziņojot 10% tarifus Eiropas valstīm, kuras iebilst pret ASV plāniem pārņemt Grenlandi.

Ierakstā sociālajā tīklā “Truth Social” ASV prezidents rakstīja: “Mēs daudzus gadus esam subsidējuši Dāniju, kā arī visas Eiropas Savienības valstis un citas valstis, nepiemērojot tām tarifus vai citus atlīdzības veidus. Tagad, pēc gadsimtiem, ir pienācis laiks Dānijai dot kaut ko pretī — uz spēles ir likts pasaules miers!”

Tramps savu ierakstu noslēdza, norādot, ka ASV ir “nekavējoties atvērtas sarunām ar Dāniju un/vai jebkuru no šīm valstīm, kas ir pakļāvušas tik daudz riskam, neraugoties uz visu, ko esam tām devuši, tostarp maksimālu aizsardzību vairāku desmitgažu garumā.”

