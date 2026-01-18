Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Pēc Trampa draudiem eskalācijas risks palielinās – savu viedokli publiski pauž arī Baltijas valstis 0

LETA
21:51, 18. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Astoņas Eiropas valstis, kam ASV prezidents Donalds Tramps par iebildumiem pret viņa centieniem pārņemt savā kontrolē Grenlandi piemērojis papildu muitas tarifus, paziņojušas, ka tas “apdraud transatlantiskās attiecības” un rada “bīstamas lejupejošas spirāles draudus”.

6 visilgāk kalpojošās automašīnu markas, kas populāras Latvijā. Ja tev ir šāds auto, nemaz neplāno pārdot!
Kokteilis
Labākās un sliktākās zodiaka zīmes pie stūres – Dvīnim būs drošāk sēdēt pasažiera krēslā
Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Lasīt citas ziņas

Dānija, Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Vācija un Zviedrija, reaģējot uz Trampa draudiem, svētdien izplatīja kopīgu paziņojumu.

Visas astoņas valstis paudušas apņēmību “kopīgo transatlantisko interešu vārdā stiprināt Arktikas drošību” un norādījušas uz Dānijas vadītajiem manevriem, kas nedēļas nogalē notikuši Grenlandē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
10 pazīmes, ka tev jau ir izdegšana vai drīzumā tā būs, ja neko dzīvē nemainīsi
“”Vienotībai” vairs nedrīkst uzticēt vadīt valsti!” Ogres mērs Helmanis nikns, ka par valsts drošību rūpējamies nepietiekami
RAKSTA REDAKTORS
“Viņiem nepatīkot žogs!” Jelgavas kaimiņu kašķis par auto novietošanu patiesībā esot krietni plašāks un ar savu vēsturi

Eiropas valstis atkārtoti paudušas solidaritāti ar Dāniju un norādījušas, ka domstarpības risināmas dialoga ceļā, nevis ar draudiem piemērot papildu muitas tarifus.

Atbalstu šim paziņojumam paudušas arī Baltijas valstis.

Par to sociālās saziņas vietnēs paziņojuši Latvijas ministru prezidente Evika Siliņa, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals.

Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.

Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Iestāšanās maksa būs 1 miljards dolāru! Tramps izgudrojis jaunu organizāciju – alternatīvu ANO
Trampa tarifu draudi Grenlandes dēļ var novest pie bīstamas eskalācijas – Eiropa ir satraukusies par turpmāko
Tramps: Astoņām Eiropas valstīm draud 10% tarifs par pretošanos ASV kontrolei pār Grenlandi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.