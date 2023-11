Brīvības piemineklis Rīgā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Svētdienas rītā apledoši ceļi Vidzemē un Latgalē, dienas laikā vietām mazliet snigs







Nedēļas pēdējā diena Latvijā būs mākoņaina, vietām nedaudz sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā dažviet Latvijā debesis skaidrosies, tomēr kopumā laiks saglabāsies mākoņains un priekšpusdienā vēl vietām gaidāms neliels sniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, bet maksimālā gaisa temperatūra būs -2…+2 grādu robežās.

Rīgā dienas lielāko daļu laiks saglabāsies mākoņains, tomēr ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un pēcpusdienā debesis arī skaidrosies. Pūtīs lēns dienvidu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.

Labrīt. Šodien debesis aizklās mākoņi, kas brīžiem arī izklīdīs. Dažviet gaidāms neliels īslaicīgs sniegs, un atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs lēns dienvidaustrumu, dienvidu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -2…+2°. pic.twitter.com/SHZhmQpMQh — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 19, 2023

Atsevišķi ceļi šorīt ir apledojuši

Vietām krītot sniegam, atsevišķi autoceļi svētdienas rītā ir apledojuši, īpaši Vidzemē un Latgalē, liecina VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Vidzemē vietām snieg un apledojums veidojas uz Tallinas šosejas no Tūjas pagrieziena līdz Ainažiem, uz Valmieras šosejas no Braslas tilta līdz pat Strenčiem, kā arī uz Vidzemes šosejas no Cēsu pagrieziena līdz Raujas pagriezienam. Tāpat Vidzemē slideni ir vairāki reģionālie ceļi.

Latvijas austrumu daļā apgrūtināta braukšana ir pa Daugavpils šoseju no Jēkabpils līdz Nīcgalei un no Daugavpils līdz Baltkrievijas robežai, kā arī pa autoceļu A13 no Rēzeknes līdz Daugavpilij.

Turpretim Latvijas rietumu daļā apledojuši ir tikai mazākas nozīmes ceļi Talsu un Ventspils apkārtnē, liecina LVC dati.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti.