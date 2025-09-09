“STOPkadri ar Armandu Puči” jaunajā sezonā ēterā jau piektdienas vakaros! 0
TV24 sabiedriski politiskais raidījums “STOPkadri ar Armandu Puči” 19. septembrī, sāk jauno sezonu. Uzmanību! Raidījumam ir jauns ētera laiks – piektdienās pulksten 22.00! Tāpēc turpmāk jau ik piektdienas vakaru televīzijas skatītāji varēs pavadīt, baudot žurnālista Armanda Pučes ironiski asprātīgi veidotos Latvijas notikumu apskatus. Bet skatītājiem, kas ar šo apskatu ieraduši noslēgt nedēļu, tas joprojām būs skatāms atkārtojumos svētdienās pulksten 19.00.
Nākamgad Saeimas vēlēšanu gads! Politiķi kļūs aktīvāki, runīgāki, sabiedriskāki. Ja rodas sajūta, ka politika jau nodarbojas ar tevi – noskaties “STOPkadrus”, aicina raidījuma vadītājs Armands Puče, piebilstot, ka nedēļas raidījums adresēts cilvēkiem, kas domā, vai – vismaz izliekas, ka to dara. “Kaunināsim, ironizēsim, sabučosim un mazliet arī bārsimies. Vēl jaudīgāk nekā iepriekš,” tā Armands Puče!
Tāda stila informējoši izklaidējošu raidījumu nevienā citā kanālā jūs neatradīsiet, pat ja cītīgi meklēsiet, uzsver raidījuma producents Guntis Meisters. “STOPkadri ar Armandu Puči” jaunajā sezonā piedāvās inovatīvi ironisku skatījumu uz politiskajiem procesiem, izmantojot dinamisku formātu, interesantas rubrikas un daudzveidīgas perspektīvas skatītājiem.
Raidījumam izvēlēts jauns laiks, lai tas ātrāk sasniegtu skatītāju un, lai piektdienas vakaru ēdienkartē parādītos kvalitatīvi izklaidējošs politisks raidījums ar informatīvām piedevām. “”STOPkadri ar Armandu Puči” veido daudzpusīgu izpratni par to, kas un kā notiek Latvijā, un ir vērtīgs papildinājums gan kanāla programmā, gan katra skatītāja televīzijas raidījumu izvēlē,” pārliecināts ir TV24 programmas direktors Rūdolfs Ēķis.
TV24 raidījums “STOPkadri ar Armandu Puči” ēterā katru piektdienu 22.00, atkārtojumi svētdienās pulksten 19.00. Jebkurā laikā interaktīvajā televīzijā, portālos xtv.lv un la.lv, kā arī TV24 sociālajos tīklos.