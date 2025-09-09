“STOPkadri ar Armandu Puči” jaunajā sezonā ēterā jau piektdienas vakaros! 0

LA.LV
18:20, 9. septembris 2025
Ziņas Latvijā

TV24 sabiedriski politiskais raidījums “STOPkadri ar Armandu Puči” 19. septembrī, sāk jauno sezonu. Uzmanību! Raidījumam ir jauns ētera laiks – piektdienās pulksten 22.00! Tāpēc turpmāk jau ik piektdienas vakaru televīzijas skatītāji varēs pavadīt, baudot žurnālista Armanda Pučes ironiski asprātīgi veidotos Latvijas notikumu apskatus. Bet skatītājiem, kas ar šo apskatu ieraduši noslēgt nedēļu, tas joprojām būs skatāms atkārtojumos svētdienās pulksten 19.00.

Reklāma
Reklāma
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Krimināls
Tik nopietni noziegumi Latvijā nenotiek bieži! Titurgā nolaupīts vīrietis – vēl nupat solīja draugiem ballīti ar ikriem, bet nu aizvests nezināmā virzienā 23
Lasīt citas ziņas

Nākamgad Saeimas vēlēšanu gads! Politiķi kļūs aktīvāki, runīgāki, sabiedriskāki. Ja rodas sajūta, ka politika jau nodarbojas ar tevi – noskaties “STOPkadrus”, aicina raidījuma vadītājs Armands Puče, piebilstot, ka nedēļas raidījums adresēts cilvēkiem, kas domā, vai – vismaz izliekas, ka to dara. “Kaunināsim, ironizēsim, sabučosim un mazliet arī bārsimies. Vēl jaudīgāk nekā iepriekš,” tā Armands Puče!

Tāda stila informējoši izklaidējošu raidījumu nevienā citā kanālā jūs neatradīsiet, pat ja cītīgi meklēsiet, uzsver raidījuma producents Guntis Meisters. “STOPkadri ar Armandu Puči” jaunajā sezonā piedāvās inovatīvi ironisku skatījumu uz politiskajiem procesiem, izmantojot dinamisku formātu, interesantas rubrikas un daudzveidīgas perspektīvas skatītājiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins tagad būs nemirstīgs? Viņam pasniegts īsts “brīnumlīdzeklis”
VIDEO. Kā šausmu filmā: greznā Nepālas valdības ēka nodedzināta līdz pamatiem
15 valstis, kurās strādā labākie ārsti pasaulē. Par pirmo vietu gan varētu pastrīdēties…

Raidījumam izvēlēts jauns laiks, lai tas ātrāk sasniegtu skatītāju un, lai piektdienas vakaru ēdienkartē parādītos kvalitatīvi izklaidējošs politisks raidījums ar informatīvām piedevām. “”STOPkadri ar Armandu Puči” veido daudzpusīgu izpratni par to, kas un kā notiek Latvijā, un ir vērtīgs papildinājums gan kanāla programmā, gan katra skatītāja televīzijas raidījumu izvēlē,” pārliecināts ir TV24 programmas direktors Rūdolfs Ēķis.

TV24 raidījums “STOPkadri ar Armandu Puči” ēterā katru piektdienu 22.00, atkārtojumi svētdienās pulksten 19.00. Jebkurā laikā interaktīvajā televīzijā, portālos xtv.lv un la.lv, kā arī TV24 sociālajos tīklos.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.