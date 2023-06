Ilustratīvs attēls Foto: shutterstock

Studenti piedāvā projektu, kā onkoloģijas pacientus – bērnus motivēt kustēties Ieteikt







Par labāko komandu veselības aprūpes tehnoloģiju pirmakseleratorā augstskolām “Healthtech” žūrija atzinusi projektu “Fungo”, kas attīsta papildinātajā realitātē bāzētu digitālo risinājumu, kas caur spēli motivē onkoloģijas pacientus – bērnus kustēties, aģentūru LETA informēja izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

“Fungo” komandā darbojas trīs dažādu augstskolu studenti – Keita Augstkalne no Latvijas Mākslas akadēmijas, Klāvs Balamovskis no Latvijas Kultūras akadēmijas un Ēriks Freimanis no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU).

Lai arī programmas sākumā dalībnieki izveidoja septiņas komandas, līdz idejas prototipam un finālam nonākuši pieci projekti, tostarp viedais zāļu organizators “Black Box medical” – tehnoloģija, kas pacientiem un viņu ārstniecības personām ikdienā atvieglotu medikamentu precīzu lietošanu un uzraudzību.

Finālā tika izvirzīts arī mākslīgā intelekta rīks “Break the Loop”, kuru iespējams apmācīt ar iedvesmojošu individuālu saturu, lai vēlāk tas īstajā brīdī celtu motivāciju un stiprinātu mentālo veselību lietotnes īpašniekiem. Informācijas sistēma “Healion” paredzēta efektīvai un nepārtrauktai pacientu rehabilitācijas procesa nodrošināšanai, savukārt “VR Support” ierīce nodrošinātu insulta pacienta rehabilitācijas uzraudzību.

Programmas fināla žūrijā darbojās uzņēmuma “Latvijas Mobilais Telefons” inovāciju ekosistēmas vadītāja Elīna Lidere, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Inovāciju un Tehnoloģiju departamenta direktors Ņikita Kazakevičs, “Novartis Baltics” Veselības aprūpes risinājumu vadītājs Klāvs Freidenfelds, RTU Zinātnes un inovāciju centra projektu vadītāja Jekaterina Sodovaja, “Datamed” klientu attiecību un attīstības vadītājs Kaspars Grosu, Rīgas Stradiņa Universitātes biznesa inkubatora “B-Space” projektu vadītājs Edgars Lācis, tehnoloģiju portāla “Labs of Latvia” redaktore Anda Asere un akseleratora “Buildit Latvia” programmas vadītāja Arta Beitāne.