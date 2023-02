“Latvijas prese t gadu jubileju. Šogad drukātā prese ir iesoļojusi trešajā gadsimtā, tas ir labs pamats nosvinēt sava veida atskata – Aināra Dimanta grāmatas “Latvijas prese 200 gados” – atvēršanas svētkus,” sacīja izdevniecības “Latvijas Mediji” direktore Evija Veide. Foto: Karīna Miezāja

Svarīgs darbs mediju pētniecībā – atvērta latviešu žurnālista un preses pētnieka Aināra Dimanta monogrāfija







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pagājšnedēļ Kultūras ministrijā tika atvērta latviešu žurnālista un preses pētnieka Dr. phil. Aināra Dimanta monogrāfija “Latvijas prese 200 gados: no “Latviešu Avīzēm” līdz digitālo mediju laikmetam”.

Grāmata noslēdz nozīmīgu posmu Latvijas preses vēsturē, ļaujot izvērtēt notikumus un procesus, kas ietekmējuši nozares attīstību, kā arī prognozēt, kāds ir Latvijas preses attīstības vektors un kādi ir izaicinājumi, nākamo simtgadi uzsākot.

“Šī grāmata piedāvā panorāmisku skatījumu uz Latvijas mediju sistēmas attīstību kopš pirmo preses izdevumu iznākšanas latviešu valodā pirms 200 gadiem. Grāmatas autors mums visiem atgādina, kādi apstākļi ir veicinājuši vai bremzējuši mediju darbību dažādos vēstures posmos. Rakstot par mūsdienām, Ainārs Dimants nevairās no subjektivitātes, jo ir bijis ne tikai šī laikmeta liecinieks, bet arī aktīvi līdzdarbojies mediju sistēmas attīstīšanā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas,” vērtē Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns, kurš ir arī grāmatas zinātniskais recenzents.

Mārtiņš Kaprāns un Anda Rožukalne vērtē – Aināra Dimanta grāmata ir vērtīga un vajadzīga. Foto: Karīna Miezāja

Sabiedrisko mediju ombuds, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesore Anda Rožukalne minēja, ka darbs ir svarīgs arī akadēmiskajai videi, jo Latvijas mediju pētniecība savā ziņā esot kā tuksnesis. “Latvijā, līdzīgi kā citās jomās, mediju pētniecība, komunikācijas pētniecība ir diezgan mazattīstīta, ir maz darbu. Ir fragmentēts priekšstats. Atsevišķi gadījumi ir izpētīti.” Aināra Dimanta grāmata esot kā oāze šajā tuksnesī. A. Rožukalne uzsvēra, ka pērn decembrī grāmatai piešķirts zinātniskas monogrāfijas statuss.

“Šī grāmata ir zinātnisks darbs, taču noteikti nav klasiska nozares vēstures grāmata. Drīzāk tā aicina uz domāšanu un diskusiju par pētnieka izvēlētajiem jautājumiem un ļauj paskatīties nedaudz no malas uz mūsu mediju telpu, mēģinot saprast vēsturisko distanci un to, ko mums nesis digitālo mediju laikmets. Ko no mums kā medijiem gaida mūsu satura patērētājs, kur mēs viņu sastopam šodien un kā tas varētu izskatīties rīt,” grāmatas atvēršanas pasākumā teica izdevniecības “Latvijas Mediji” direktore Evija Veide.

Grāmatas tapšanu atbal­stījusi LR Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds. “Kultūras ministrijai kā mediju politikas veidotājiem bija būtiski atbalstīt šīs nozīmīgās monogrāfijas tapšanu. Latvijas prese, jau sākot ar “Latviešu Avīzēm”, kas radināja pie lasīšanas latviešu valodā, līdz pat mūsdienu digitālo mediju reālijām, ir veikusi ne tikai savu primāro funkciju – informēt, analizēt, skaidrot, bet arī nu jau divus gadsimtus sekmē latviešu valodas attīstību, rosina kritiski domāt, veicina pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas attīstību,” akcentēja Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons.