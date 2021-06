Eiropas futbola svētki 2021.gadā

Šveice pieveic iepriekšējā čempionāta sudraba medaļnieci un iekļūst EČ ceturtdaļfinālā Ieteikt







Šveices futbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā (EČ) pirmdien iekļuva ceturtdaļfinālā pēc panākuma pēcspēles sitienos pār Francijas izlasi un tur tiksies ar Spāniju.

Šveice pieveica iepriekšējā čempionāta sudraba medaļnieci Franciju ar 3:3 (0:1, 3:2, 0:0, 11 m – 5:4).

Divus vārtus Francijai guva Karims Benzemā, vienus – Pols Pogbā, bet Šveicei divreiz izcēlās Hariss Seferovičs, reizi – Mario Gavranovičs.

Kamēr Francijai pirmajā puslaikā Rafaēls Varāns, Kilians Mbapē un Adrjēns Rabio no labām pozīcijām sita garām vārtiem, savu vienīgo iespēju izmantoja Šveice.

Pēc Stīvena Cūbera precīzas vieglas piespēles uz soda laukuma vidu Seferovičs kā biljardists ar galvu ne spēcīgi, bet precīzi raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī. Igo Lorī lēca pēc bumbas, taču tās atvairīšanu traucēja bumbas trajektorija, tai pirms vārtu līnijas atsitoties pret zemi – 1:0 Šveices labā.

Tas arī izrādījās vienīgais abu komandu sitiens pirmajā puslaikā, kurš trāpījis vārtu rāmī.

Vēl katra no komandām pirmajā puslaikā saņēma pa dzeltenajai kartītei, 30.minūtē dzelteno plāksteri savā priekšā ieraugot Varānam, bet divas minūtes vēlāk – Niko Elvedi pretinieku komandā.

Otrā puslaika sākumā aizsarga Klemāna Lenglē vietā Francijai laukumā devās pussargs Kingslijs Komans, ieskicējot vicečempionu vēlmi atspēlēties.

Notikumi norisinājās vētraini. Vispirms vadību dubultot ar 11 metru soda sitienu varēja Šveice. 52.minūtē Cūbers uz Francijas soda laukuma kreisās sānu malas apspēlēja Benžamēnu Pavāru, kurš netrāpīja bumbai, izraisot šveicieša kritienu.

Tomēr tiesnesis Fernando Rapallini nesteidzās, bet pagaidīja, kamēr otrā laukuma pusē Mbapē nokrita soda laukumā, un tikai tad devās pie video tiesneša. Atkārtojums liecināja, ka Cūbers soda laukumā kavēts neatļauti, piespriežot 11 metru sitienu uz Francijas vārtiem.

Tomēr 55.minūtē Rikardo Rodrigess, kurš sita vārtu kreisajā apakšējā stūrī, to nedarīja pietiekami spēcīgi, Lorī ar labo roku atvairot bumbu.

Nākamajā minūtē Mbapē ar apvedošu sitienu netrāpīja vārtu tālajā stūrī, bet tad Francija “uzsprāga” ar diviem vārtiem pēc kārtas. Abas reizes pretinieku laukuma pusē šveicieši tika atbruņoti, izveidojot vārtu gūšanas momentus.

57.minūtē pēc Mbapē piespēles soda laukumā Benzemā bumbu pasita uz priekšu, tai aizripojot pašam aiz muguras, un pēc tam jau no tuvas distances raidīja to vārtu kreisajā apakšējā stūrī – 1:1.

Vēl pēc divām minūtēm Francija vēlreiz pēc Mbapē piespēles nokļuva šveiciešu soda laukumā. Antuāns Grīzmans pietuvojās vārtiem, taču līdz viņa raidītajai bumbai aizsniedzās vārtsargs Jans Zommers. Tomēr bumba turpināja ceļu uz vārtu tālo stabu, kur to vārtos ar galvu iedzina Benzemā – 2:1.

75.minūtē ar izcilu sitienu ārpus soda laukuma tieši pretī vārtiem izcēlās Pogbā, ar apvedošu sitienu trāpot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī – 3:1.

Tomēr arī šajā pirmdienas mačā divu vārtu pārsvaru Francijai noturēt neizdevās. Šveice septiņu minūšu laikā veica četras maiņas, nomainot arī aktīvo Cūberu, un tas deva rezultātu. Astoņas minūtes iepriekš laukumā nākušais Kevins Mbabu 81.minūtē perfekti no labās puses centrēja vārtsarga laukumā, kur pa vidu diviem francūžiem iznira Seferovičs, ar galvu raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī – 2:3.

Vēl Šveice nomainīja Rodrigesu, Francija – Grīzmanu, dzeltenā kartīte par rupju spēli ar elkoni pret Mbabu tika parādīta Komanam, bet rezultāts varēja mainīties vēl trīsreiz.

Vispirms 90.minūtē vārtus guva 73.minūtē laukumā nākušais Šveices uzbrucējs Gavranovičs. Granits Džaka ar piespēli atrada Gavranoviču, kurš bumbu raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī – 3:3.

Bumbu uzbrukumā nesavaldīja 87.minūtē laukumā nākušais Šveices uzbrucējs Admirs Mehmedi, bet spēles kompensācijas laika pēdējās – ceturtās – minūtes pašās beigās Grīzmana vietā pamatlaika beigās laukumā nākušais Musa Sisoko pamanījās no soda laukuma labās puses piespēlēt garām diviem Šveices aizsargiem. Soda laukuma pretējā pusē bumbu ar krūtīm saņēma Pavārs un no gaisa raidīja to pa vārtu pārliktni tālajā stūrī.

Papildlaikā dzelteno kartīti saņēma Pavārs, kuram tādējādi nākamā spēle saņemto kartīšu dēļ jebkurā gadījumā gāja secen, bet Benzemā vietā laukumā devās Olivjē Žirū.

95.minūtē laba iespēja bija Pavāram, kurš saņēma bumbu soda laukuma vidū, taču viņa sitiens zem pārliktņa nesanāca spēcīgs, Zommeram viegli atvairot sitienu.

120.minūtē vēl vārtus ar galvu varēja gūt Žirū, bet Zommers francūža sitienu vārtu kreisajā stūrī atvairīja.

Pēcspēles sitienos tiesības sist pirmie ieguva šveicieši.

Gavranovičs guva vārtus, sitot vārtu kreisajā augšējā stūrī, Pogbā atbildēja ar vēl precīzāku raidījumu tajā pašā stūrī.

Fabians Šērs apmānīja vārtsargu, bet arī Žirū atbildēja ar to pašu, sitot labajā stūrī.

Manuels Akandži iesita bumbu pašā vārtu kreisajā apakšējā stūrī, bet Markuss Tirāms atbildēja ar to pašu – 3:3.

Rubens Vargass guva vārtus, Lorī, esot tuvu atvairīšanai, bet Presnels Kimpembe spēcīgi iesit bumbu labajā augšējā vārtu stūrī – 4:4.

Mehmedi apmānīja Lorī, bet Mbapē sitienu vārtu kreisajā stūrī atvairīja Zommers, Šveicei svinot uzvaru pēcspēles sitienos ar 5:4.

Francija čempionāta ievadā ar 1:0 uzvarēja Vāciju, pēc tam bija neizšķirts 1:1 ar Ungāriju un apakšgrupu turnīra noslēgumā – vēl viens neizšķirts – 2:2 ar Portugāli, taču ar to bija gana, lai uzvarētu F apakšgrupā. Divus vārtus francūžiem pirms astotdaļfināla bija guvis Karims Benzemā.

Šveice meistarsacīkšu sākumā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Velsu, pēc tam bija zaudējums 0:3 Itālijai, bet noslēgumā uzvara 3:1 pār Turciju, kas deva trešo vietu A apakšgrupā un pēc tam arī ceļazīmi uz astotdaļfinālu. Divreiz šveiciešiem bija izcēlies Džerdans Šačiri.

1984. un 2000.gada čempione Francija no pēdējiem septiņiem finālturnīriem sešos sasniegusi “play-off”. Pirms pieciem gadiem francūži palika otrie, finālā zaudējot Portugālei, kas jau nolikusi čempiones pilnvaras. Šveice piedalās savās piektajās meistarsacīkstēs, bet tikai jaunajā formātā spējusi izkļūt no grupas. 2016.gadā Šveici astotdaļfinālā pēcspēles 11 metru sitienu sērijā apturēja Polija.

Abām izlasēm aiz muguras ir 38 savstarpējās spēlēs, kurās 16 uzvaras ir Francijai, 12 – Šveicei, bet desmit mači noslēgušies ar neizšķirtu rezultātu uz tablo. Francija un Šveice līdz šim pēdējo reizi aci pret aci tikās 2016.gada Eiropas čempionāta apakšgrupā, duelim Lillē noslēdzoties bezvārtu neizšķirtu.

Krietni vētraināka bija tikšanās 2014.gada Pasaules kausa finālturnīra apakšgrupā, kur ar 5:2 uzvarēja francūži. Toreiz starp vārtu guvējiem bija arī šī finālturnīra dalībnieki Granits Džaka, Olivjē Žirū un Karims Benzemā. Tāpat abu izlašu ceļi krustojās 2004.gada Eiropas čempionāta apakšgrupā un 2006.gada Pasaules kausa apakšgrupā – vispirms uzvara 3:1 francūžiem, bet pēc tam bezvārtu neizšķirts 0:0.

Pēdējās septiņās savstarpējās spēlēs Šveicei nebija izdevies uzvarēt. Tomēr pēdējās 12 spēlēs, ieskaitot maču ar Franciju, tikai vienreiz šveicieši ir pametuši laukumu bez gūtajiem vārtiem.

Dienas pirmajā cīņā Kopenhāgenā Spānija pieveica Horvātiju ar 5:3 (1:1, 2:2, 2:0).

Vārtus uzvarētājiem guva Pavlo Sarabija, Sesars Aspilikveta, Ferrans Torress, Alvaro Morata un Mikels Ojarsabals, bet Horvātijai izcēlās Mislavs Oršičs un Mario Pašaličs, bet Pedri raidīja bumbu savos – Spānijas izlases – vārtos.

Tieši ar Spāniju 2.jūlijā Sanktpēterburgā ceturtdaļfinālā būs jāspēlē Šveicei.

Iepriekš jau bija zināmi divi citi ceturtdaļfināla pāri, kuros 2.jūlijā Minhenē tiksies Beļģija un Itālija, bet 3.jūlijā Baku būs Čehijas un Dānijas izlašu pretstāve.

Astotdaļfināla noslēgumā otrdien Londonā Anglija cīnīsies ar Vāciju, bet Glāzgovā Zviedrijai pretī stāsies Ukraina.

Ceturtdaļfināli notiks 2. un 3.jūlijā, pusfināli – 6. un 7.jūlijā, bet finālcīņa gaidāma 11.jūlijā.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies 11 Eiropas pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificējās divas labākās izlases, kā arī tajā iekļuva četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Francijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Igo Lorī (Totenhemas “Hotspur”, Anglija), Maiks Maiņinā (“Lille”), Stīvs Mandanda (Marseļas “Olympique”);

aizsargi: Luka Diņs (Liverpūles “Everton”, Anglija), Leo Dubuā (Lionas “Olympique”), Luka Ernandess, Benžamēns Pavārs (abi – Minhenes “Bayern”, Vācija), Presnels Kimpembe (Parīzes “Saint-Germain”), Žils Koundē (“Sevilla”, Spānija), Klemāns Lenglē (“Barcelona”, Spānija), Rafaēls Varāns (Madrides “Real”, Spānija), Kurts Zumā (Londonas “Chelsea”, Anglija);

pussargi: Ngolo Kantē (Londonas “Chelsea”, Anglija), Tomass Lemārs (Madrides “Atletico”, Spānija), Pols Pogbā (Mančestras “United”, Anglija), Adrjēns Rabio (Turīnas “Juventus”, Itālija), Musa Sisoko (Totenhemas “Hotspur”, Anglija), Korentēns Toliso, Kingslijs Komans (abi – Minhenes “Bayern”, Vācija);

uzbrucēji: Visams Bens Jeders (“Monaco”), Karims Benzemā (Madrides “Real”, Spānija), Usmans Dembelē, Antuāns Grīzmans (abi – “Barcelona”, Spānija), Olivjē Žirū (Londonas “Chelsea”, Anglija), Kiljans Mbapē (Parīzes “Saint-Germain”), Markuss Tirāms (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija).

Šveices futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Ivons Mvogo (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Jans Zommers (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Gregors Kobels (Dortmundes “Borussia”, Vācija);

aizsargi: Manuels Akandži (Dortmundes “Borussia”, Vācija), Loriss Benito (Bordo “Girondins”, Francija), Erajs Kemerts, Silvans Vidmers (abi – “Basel”), Niko Elvedi (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Džordans Lotomba (“Nice”, Francija), Kevins Mbabu (“VfL Wolfsburg”, Vācija), Bečirs Omeragičs (“Zurich”), Rikardo Rodrigess (“Torino”, Itālija), Fabians Šērs (Ņūkāslas “United”, Anglija);

pussargi: Kristians Fasnahts (Bernes “Young Boys”), Edimilsons Fernandess (“Mainz 05”, Vācija), Remo Freilers (Bergāmo “Atalanta”, Itālija), Granits Džaka (Londonas “Arsenal”, Anglija), Deniss Zakarija (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Džibrils Sovs (Frankfurtes “Eintracht”, Vācija), Rubens Vargass (“Augsburg”, Vācija), Džerdans Šačiri (“Liverpool”, Anglija), Stīvens Cūbers (Frankfurtes “Eintracht”, Vācija);

uzbrucēji: Mario Gavranovičs (Zagrebas “Dinamo”, Horvātija), Admirs Mehmedi (“VfL Wolfsburg”, Vācija), Brīls Embolo (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Hariss Seferovičs (Lisabonas “Benfica”, Portugāle).