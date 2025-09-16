“Tā nevar būt sakritība!” Vai ierīces klausās katru mūsu vārdu? 0

15:15, 16. septembris 2025
Vai jums ir gadījies sarunāties ar kādu par konkrētu tēmu, kuru jau pēc mirkļa dzirdat radio reklāmā? Vai jums uzreiz rodas sajūta, ka ierīce jūs noklausās?

Programmētājs un tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš sociālo mediju platformā “X” raksta: “Plānoju remontēt dzīvokli un tieši šorīt pa radio dzirdu remonta krāsu reklāmu. Nekad iepriekš tādas nebiju dzirdējis. Tā nevar būt sakritība! Vai radio mani noklausās?

PS. Stāsts patiess un kalpo kā piemērs tiem, kuri uzskata, ka viņu ierīces viņus noklausās. Sakritības notiek biežāk, nekā mums liekas.”

Ir cilvēki, kas pauž, ka sen zināms – ierīces mūs noklausās. Savukārt citi uzsver, ka tā darbojas cilvēka prāts un zemapziņa – ja aktuāla pirmā grūtniecība, visur dzirdēsi un redzēsi informāciju saistībā ar mazuļiem, ja plāno iegādāties konkrētas markas automašīnu – visur dzirdēsi un redzēsi tik to.

LA.LV Aptauja

Vai tev kādreiz bijusi sajūta, ka tavs telefons vai kāda cita ierīce tevi noklausās?

  • Jā, bieži
  • Ir bijušas pāris reizes
  • Nē, nekad

