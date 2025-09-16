“Tā nevar būt sakritība!” Vai ierīces klausās katru mūsu vārdu? 0
Vai jums ir gadījies sarunāties ar kādu par konkrētu tēmu, kuru jau pēc mirkļa dzirdat radio reklāmā? Vai jums uzreiz rodas sajūta, ka ierīce jūs noklausās?
Programmētājs un tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš sociālo mediju platformā “X” raksta: “Plānoju remontēt dzīvokli un tieši šorīt pa radio dzirdu remonta krāsu reklāmu. Nekad iepriekš tādas nebiju dzirdējis. Tā nevar būt sakritība! Vai radio mani noklausās?
PS. Stāsts patiess un kalpo kā piemērs tiem, kuri uzskata, ka viņu ierīces viņus noklausās. Sakritības notiek biežāk, nekā mums liekas.”
Ir cilvēki, kas pauž, ka sen zināms – ierīces mūs noklausās. Savukārt citi uzsver, ka tā darbojas cilvēka prāts un zemapziņa – ja aktuāla pirmā grūtniecība, visur dzirdēsi un redzēsi informāciju saistībā ar mazuļiem, ja plāno iegādāties konkrētas markas automašīnu – visur dzirdēsi un redzēsi tik to.
Tieši tā.
— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) September 11, 2025
Nevis iepriekš nebiji dzirdējis, bet gan nebiji pievērsis tām uzmanību.
Bezapziņa atfiltrē lielāko daļu no informācijas, ko uztver cilvēka maņu orgāni, un tā līdz apziņai nemaz nenonāk.
— maijroze (@maijaroze_) September 10, 2025
kā vecajā jokā: divas blondīnes brauc pie stūres, tur skan: "Jūs klausāties Radio Skonto!". Viena blondīne otrai prasa: kā viņi zina, ka mēs klausāmies radio Skonto? 🙂
Bet ar Meta tracking: pietiek, ka skaties viena zīmola mēbeļu veikala web lapu, kur ir Pixel, un aiziet!
— Edgars Koroņevskis (@koronevskis) September 10, 2025
Nezinu vai vīriešiem arī tā ir, bet sievietes, kad paliek stāvoklī visās malās – uz ielas, veikalos, pasākumos redz grūtnieces! Viņas noklausās un speciāli nāk virsū!😅
— Dace Bluke (@dacebluke) September 10, 2025
Protams, ka nenoklausās. Tikai sakritība, ka piemēram piedāvā draudzēties FB ar cilvēku, ar kuru esi pirms pāris dienām darba lietās pirmo reizi mūžā sazinājies 2 reizes Google pastā un pāris reižu sazvanījies… sakritība, ka šādi gadījumi ir regulāri…
— Izdevniecība "Apvārsnis" (@Apvaarsnis) September 10, 2025
Joprojām ir remontu sezona. Kad sāksi FB redzēt krāsu reklāmu ziemā, tad gan var padomāt. Mums ar studentiem bija eksperimenta – runājām viso lekcijā par vienas kategorijas produktu un pēc tam mums visiem šīs kategorijas produkt reklāma griezās FB.
— Baiba Liepiņa (@Baicis) September 10, 2025
visu izdarām paši, neapzināti
— Dace Šūpule (@DSupule18009) September 10, 2025
Sen jau skaidrs, ka mūsu ierīces noklausās.
— Rolands T (@RolandsT1979) September 10, 2025
Android telefona tuvumā parunā par kko specifisku, piem. makšķerēšanu vai ledusskapjiem. Un tad atver tajā tel. kaut vai YouTube – reklāmas būs ļoooti atbilstošas.
— Cirvis (@Cirvis_koka) September 10, 2025