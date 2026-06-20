“Tādēļ latvieši papardes ziedu meklēja!” Pircēji ir patīkami pārsteigti, izpētot kāda pašmāju Jāņu siera sastāvu 0
Jāņu siers ir gardums, kas lielākoties veikalos nopērkams reizi gadā – ap Līgo svētkiem. Daži to uzskata par Latvijas gardumu numur viens, bet citi rauc degunu. Par gaumi nestrīdās! Bet nu ir vēl viens iemesls šo sieru iekļaut savā ēdienkartē!
Pēdējā laikā sabiedrībā daudz tiek runāts par olbaltumvielu nozīmi uzturā. Lūk, tieši šajā kategorijā Jāņu siers var būt izcils!
Vēsma par to atgādinājusi soctīklā “Threads”: “Pāris dienas atpakaļ tepat Threads redzēju, ka kāds slavēja Jāņu sieru kā izcilu olbaltumvielu avotu. Šodien apskatījos pati. PROTEĪNA BATONIŅŠ COULD NEVER!!!”
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