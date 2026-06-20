Ekrānuzņēmums no diskusijas “Threads”

“Tādēļ latvieši papardes ziedu meklēja!” Pircēji ir patīkami pārsteigti, izpētot kāda pašmāju Jāņu siera sastāvu 0

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LA.LV
9:34, 20. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Jāņu siers ir gardums, kas lielākoties veikalos nopērkams reizi gadā – ap Līgo svētkiem. Daži to uzskata par Latvijas gardumu numur viens, bet citi rauc degunu. Par gaumi nestrīdās! Bet nu ir vēl viens iemesls šo sieru iekļaut savā ēdienkartē!

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Pēdējā laikā sabiedrībā daudz tiek runāts par olbaltumvielu nozīmi uzturā. Lūk, tieši šajā kategorijā Jāņu siers var būt izcils!

Vēsma par to atgādinājusi soctīklā “Threads”: “Pāris dienas atpakaļ tepat Threads redzēju, ka kāds slavēja Jāņu sieru kā izcilu olbaltumvielu avotu. Šodien apskatījos pati. PROTEĪNA BATONIŅŠ COULD NEVER!!!”

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