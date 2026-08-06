Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Latviju šodien skars laikapstākļu kontrasti – vienuviet +30, citviet plosīsies negaiss 0

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LETA
7:07, 6. augusts 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā, saglabājoties karstam laikam, vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

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Valsts dienvidos, īpaši dienvidaustrumos, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un vēja brāzmām.

Valdošais būs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz +30 grādiem Latgalē.

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Valsts centrālajā un austrumu daļā plkst. 11-18 būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu.

Rīgā gaiss sasils līdz +27 grādiem, pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu perifērija. Atmosfēras spiediens 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.

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