Latviju šodien skars laikapstākļu kontrasti – vienuviet +30, citviet plosīsies negaiss 0
Ceturtdien Latvijā, saglabājoties karstam laikam, vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
Valsts dienvidos, īpaši dienvidaustrumos, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un vēja brāzmām.
Valdošais būs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz +30 grādiem Latgalē.
Valsts centrālajā un austrumu daļā plkst. 11-18 būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu.
Rīgā gaiss sasils līdz +27 grādiem, pūtīs lēns dienvidrietumu vējš, mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus.
Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu perifērija. Atmosfēras spiediens 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.